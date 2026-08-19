EQS-News: Steyr Motors bestätigt langfristige Wachstumsstrategie bei starkem Auftragsbestand und attraktiver Projektpipeline

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Steyr Motors bestätigt langfristige Wachstumsstrategie bei starkem Auftragsbestand und attraktiver Projektpipeline



19.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Steyr Motors bestätigt langfristige Wachstumsstrategie bei starkem Auftragsbestand und attraktiver Projektpipeline

Umsatz im ersten Halbjahr 2026 mit 22,8 Mio. EUR etwa auf Vorjahresniveau

Temporäre Verzögerungen im Defense-Geschäft belasten Umsatz- und Ergebnisentwicklung, langfristige Wachstumsstrategie jedoch unverändert intakt

Anpassung der Prognose 2026: Umsatzwachstum von 15 % bis 25 %, EBIT-Marge von 8 % bis 12 %

Civil-Geschäft wächst im ersten Halbjahr auf 13,4 Mio. EUR

Order Backlog von 310 Mio. EUR bis 2030 weiterhin auf hohem Niveau

BUKH-Akquisition und neue Holdingstruktur als wichtige strategische Meilensteine

Steyr, Österreich, 19. August 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich massgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 22,8 Mio. EUR und lag damit etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das bereinigte EBIT belief sich auf 0,1 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 0,4 %.



Die Geschäftsentwicklung wurde vor allem durch Verzögerungen bei internationalen Defense-Projekten beeinflusst. Ursache sind insbesondere verzögerte öffentliche Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozesse. Dadurch konnten im ersten Halbjahr 2026 geplante Umsätze von rund 10 Mio. EUR nicht realisiert werden. Die betroffenen Projekte bleiben unverändert Teil der starken Projektpipeline von Steyr Motors und bestätigen die anhaltend hohe Nachfrage in den adressierten Kernmärkten, sodass sich die Umsatzrealisierung in spätere Berichtsperioden verschiebt.



Strategische Weichenstellungen trotz temporärer Projektverschiebungen

„Das erste Halbjahr 2026 war, wie bei zahlreichen anderen europäischen Unternehmen mit starkem Defense-Geschäftsanteil, von zeitlichen Verschiebungen einzelner internationaler Projekte geprägt. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Erwartungen für das Gesamtjahr angepasst und mögliche weitere Verzögerungen bereits konservativ berücksichtigt. Gleichzeitig bestätigt die Entwicklung der vergangenen Monate die Attraktivität unserer strategischen Positionierung: Steyr Motors ist in strukturell wachsenden Spezialmärkten mit hohen technologischen Anforderungen aktiv und verfügt über eine starke Projektpipeline in den Bereichen Defense, Marine, autonome Systeme und mobile Energieversorgung. Unser Fokus liegt unverändert darauf, diese Chancen konsequent zu nutzen und die Grundlage für nachhaltiges profitables Wachstum zu schaffen“, so Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG.



Während das Defense-Segment mit 9,4 Mio. EUR unter den Erwartungen blieb, entwickelte sich das Civil-Geschäft im ersten Halbjahr 2026 positiv und steigerte den Umsatz auf 13,4 Mio. EUR. Mit der Übernahme des dänischen Marine-Motorenbauers BUKH A/S und der Einführung einer neuen Holdingstruktur setzte Steyr Motors im ersten Halbjahr zugleich wichtige Schritte zur Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie.



Prognose angepasst

Vor dem Hintergrund der Projektverschiebungen hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und berücksichtigt nun mögliche weitere Verzögerungen konservativ. Der Steyr Motors Konzern erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 15 % bis 25 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig erwartet der Vorstand eine EBIT-Marge von 8 % bis 12 %.



Die Verzögerungen wirken sich auch auf die bislang kommunizierten Planwerte für 2027 aus, die aus heutiger Sicht nicht in der ursprünglich erwarteten zeitlichen Entwicklung erreicht werden. Die zugrunde liegenden Markttreiber und die erwartete Nachfrage bleiben aus Sicht des Vorstands jedoch unverändert intakt. Entsprechende Umsatzbeiträge des Konzerns verschieben sich damit teilweise um ein bis zwei Jahre.



Starker Auftragsbestand und attraktive Projektpipeline

Kern der positiven Wachstumsaussichten ist die fortschreitende Entwicklung des Auftragsbestands und der Projektpipeline. Der Order Backlog beläuft sich nun bereits auf 310 Mio. EUR und konnte weiter ausgebaut werden. Zusätzlich zu den bereits kommunizierten knapp 500 Booten der Navy Seals umfasst die Projektpipeline auch eine Ausschreibung über 1.000 Fahrzeuge eines spanischen Kunden, die ebenso mit Steyr Motoren ausgestattet werden sollen und deren Produktionsstart für 2027 vorgesehen ist. Der KNDS-Rahmenvertrag über rund 500 Motor-Generator-Einheiten bis 2034 trägt zudem langfristig zur Grundauslastung der Produktionskapazitäten bei.

Damit verfügt Steyr Motors über eine intakte und solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum für die kommenden Jahre ab 2027. Neben erwarteten Umsatzbeiträgen aus bestehenden Defense-Programmen und dem erweiterten Marinegeschäft eröffnen insbesondere die neuen Geschäftsfelder „unbemannte Systeme“ (USV/UGV) sowie „mobile Energieversorgung“ zusätzliches Wachstumspotenzial.



Strategiebestätigung und Ausblick

Der Vorstand bestätigt die strategische Ausrichtung der Steyr Motors AG: Mit dem Fokus auf hochspezialisierte Defense-, Marine- und Energielösungen adressiert das Unternehmen margenstarke Nischenmärkte mit hohen Eintrittsbarrieren und langfristigem Wachstumspotenzial.



Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet der Vorstand eine deutlich höhere Umsatzrealisierung. Die Nachfrage in den Kernmärkten ist hoch, die aktuellen Verzögerungen betreffen den Zeitpunkt der Umsatzrealisierung. Der solide Auftragsbestand, die umfangreiche Projektpipeline sowie die klare Positionierung in strukturell wachsenden Märkten bilden aus Sicht des Vorstands eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung des Konzerns.

Halbjahresbericht und Telefonkonferenz

Der Halbjahresbericht 2026 steht auf der Internetseite der Steyr Motors AG im Bereich Investor Relations unter https://ir.steyr-motors.com/publikationen/ zur Verfügung.



Heute um 14:00 Uhr (MESZ) findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren zudem eine Telefonkonferenz statt. Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich:

https://webcast.meetyoo.de/reg/RztXfrLA2T49

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Tel.: +43 676 6222367

E-Mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com