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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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19.10.2026 07:32:53

EQS-News: Steyr Motors AG: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc. – Angebotspreis von EUR 39,00 in bar

Steyr Motors
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EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Steyr Motors AG: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc. – Angebotspreis von EUR 39,00 in bar

19.10.2026 / 07:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Steyr Motors AG: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc. – Angebotspreis von EUR 39,00 in bar

Steyr, Österreich, 19. Oktober 2026 – Die Steyr Motors AG („Gesellschaft“) (ISIN: AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich massgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, wurde darüber informiert, dass die SMOT Acquisition GmbH mit Sitz in Wien, (die „Bieterin“), beabsichtigt, ein an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichtetes freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Barangebots für sämtliche Aktien der Gesellschaft (die „Steyr-Aktien“) abzugeben (das „Angebot“). Die Bieterin ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc. („Red Cat“), einer nach dem Recht des US-Bundesstaats Nevada gegründeten Kapitalgesellschaft (Corporation) mit Hauptgeschäftssitz in Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten, die am Nasdaq Stock Market unter dem Tickersymbol „RCAT“ notiert ist.

Der Angebotspreis soll EUR 39,00 in bar je Steyr-Aktie betragen. Der vorgesehene Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von 55,8 % auf das 52-Wochen-Tief der Steyr-Aktie sowie einem Aufschlag von 28,9 % auf den Xetra-Schlusskurs der Aktie am 16. Oktober 2026. Das Angebot soll üblichen Bedingungen unterliegen, darunter fusionskontrollrechtliche und aussenwirtschaftsrechtliche Freigaben sowie eine Mindestannahmeschwelle von 50 % plus eine Steyr-Aktie. Die Bieterin erwartet den Vollzug des Angebots – vorbehaltlich regulatorischer Freigaben sowie weiterer üblicher Bedingungen – im ersten Halbjahr 2027.

Darüber hinaus wurde die Gesellschaft darüber informiert, dass die Bieterin mit der B&C Holding Österreich GmbH, die rund 15 % der Steyr-Aktien hält, Vereinbarungen abgeschlossen hat. Darin verpflichtet sich die B&C Holding Österreich GmbH, das Angebot nach Massgabe der jeweiligen Vereinbarung für alle von ihr gehaltenen Steyr-Aktien anzunehmen.

Steyr Motors hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden strukturellen Wandel durchlaufen: Nach dem Einstieg von CEO Julian Cassutti im Jahr 2022 folgten auf eine rasche und erfolgreiche Neuausrichtung 2024 der Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie 2025 die Verbreiterung der Aktionärsbasis durch die Platzierung der verbliebenen Anteile des ehemaligen Mehrheitseigentümers Mutares. Der nächste Schritt mit Red Cat setzt diese Entwicklung konsequent fort: Mit Red Cat gewinnt Steyr Motors österreichischer Entwicklungs- und Technologiestandort einen strategischen Partner, der über die erforderliche Grösse, den Zugang zu Kunden und die finanziellen Mittel verfügt, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Dazu gehören insbesondere die Weiterentwicklung der spezialisierten Antriebsaggregate von Steyr Motors sowie die Stärkung der Rolle des Unternehmens innerhalb der wachsenden Plattform von Red Cat im Bereich unbemannter Systeme.

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: „Vier Jahre nach Beginn der Transformation von Steyr Motors freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit Red Cat als strategischem Partner an unserer Seite das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung zu gestalten. Unsere Engineering-Kompetenz und der Zugang von Red Cat zu internationalen Märkten bilden die Grundlage für gemeinsames Wachstum. Zugleich steht Red Cat uneingeschränkt hinter unserem Standort und unseren Mitarbeitenden. Für unsere Aktionärinnen und Aktionäre bietet das Barangebot die Möglichkeit, ihre Beteiligung bereits heute in bar zu realisieren. Ich unterstütze diesen Schritt und beabsichtige, meine eigenen Steyr-Aktien ebenfalls im Rahmen des Angebots anzudienen.“

Dr. Rolf Wirtz, Aufsichtsratsvorsitzender der Steyr Motors AG, ergänzt: „Die mögliche Transaktion unterstreicht die strategische Attraktivität von Steyr Motors und eröffnet die Chance, die internationale Expansion weiter zu beschleunigen, neue Märkte zu erschliessen und den Zugang zu wichtigen Ressourcen nachhaltig zu stärken. Der Aufsichtsrat sieht in dem geplanten Zusammenschluss erhebliches strategisches Potenzial. Vorbehaltlich der Prüfung der in der Angebotsunterlage veröffentlichten rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen beurteilen wir die mögliche Transaktion positiv.“

Red Cat beabsichtigt, Steyr Motors als österreichisches Kompetenzzentrum zu erhalten und weiter auszubauen. Die bestehenden Arbeitsplätze sollen gesichert werden, und Fertigung sowie Forschung und Entwicklung werden weiterhin am Standort verbleiben. Über diese geplante Weiterentwicklung hinaus beabsichtigt Red Cat, im Dialog mit der Geschäftsführung und der Belegschaft das mittelfristige Potenzial von Steyr Motors als zentralen Ausgangspunkt für den Ausbau der europäischen Aktivitäten von Red Cat zu prüfen.

Jeff Thompson, Chief Executive Officer von Red Cat, erklärt: „Steyr Motors hat in Österreich ein starkes Unternehmen aufgebaut, mit spezialisierter Ingenieurskompetenz, vertrauensvollen Kundenbeziehungen und bewährter Schiffsmotorentechnologie. Bei der geplanten Transaktion geht es darum, in dieses Fundament zu investieren und Steyr Motors beim Wachstum zu unterstützen. Wir sehen Österreich als zentral für die Zukunft des Unternehmens. Unser Ziel ist es, zusätzliche Ressourcen, Zugang zu Kunden und eine langfristige Nachfrage bereitzustellen, die die Mitarbeitenden, das operative Geschäft und die weitere Expansion von Steyr Motors unterstützen können.“

Bedingungen und Zeitplan

Vorbehaltlich einer positiven Prüfung auf der Grundlage der endgültigen Angebotsunterlagen und der Verabschiedung der erforderlichen Beschlüsse durch den Vorstand und den Aufsichtsrat beabsichtigt die Gesellschaft, eine abschliessende und das Angebot unterstützende Stellungnahme zu veröffentlichen. Der Vollzug des geplanten Angebots steht unter anderem unter der Bedingung, dass Red Cat am Ende der Annahmefrist mindestens 50 % plus eine Aktie der Steyr Motors AG hält.

Red Cat geht davon aus, dass die Annahmefrist, innerhalb derer die Aktionär:innen ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen können, kurz nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnt und am 18. Dezember 2026 um 17:00 Uhr MEZ endet.

Die vollständige Angebotsunterlage wird auf einer eigens für die Transaktion eingerichteten Website veröffentlicht: https://ir.redcatholdings.com

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Über Red Cat Holdings, Inc.

Red Cat (Nasdaq: RCAT) ist ein US-amerikanischer Anbieter fortschrittlicher Drohnen- und Robotiklösungen für Verteidigung und nationale Sicherheit, die in sämtlichen Einsatzbereichen zum Einsatz kommen. Mit seinem integrierten Portfolio aus vertrauenswürdigen Hard- und Softwarelösungen aus den USA und verbündeten Staaten unterstützt Red Cat militärische, staatliche und öffentliche Sicherheitsorganisationen bei Einsätzen in der Luft, an Land, auf See und im Weltraum. Das Lösungsportfolio umfasst kleine unbemannte Luftfahrtsysteme, unbemannte Wasserfahrzeuge, Technologien zur drahtlosen Energieübertragung sowie Software für autonome Schwarmoperationen. Diese Lösungen tragen dazu bei, das Lagebewusstsein, die operative Leistungsfähigkeit und die Sicherheit bei Einsätzen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.redcat.red.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG
Investor Relations
Tel.: +43 676 6222367
E-Mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Pressekontakt
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar.

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Erwartungen abweichen.


19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Steyr Motors AG
Im Stadtgut B1
4407 Steyr
Österreich
Telefon: +43 7252 2220
E-Mail: office@steyr-motors.com
Internet: https://www.steyr-motors.com/de/
ISIN: AT0000A3FW25
WKN: A40TC4
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900I7M6Z1HG0L8440
EQS News ID: 2417622

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2417622  19.10.2026 CET/CEST

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