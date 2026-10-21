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21.10.2026 13:58:53

EQS-News: Steyr Motors AG: Business Combination Agreement mit Red Cat Holdings, Inc. und SMOT Acquisition GmbH geschlossen – verbindliche Zusagen für Standort und Mitarbeiter vereinbart

Steyr Motors
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EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Steyr Motors AG: Business Combination Agreement mit Red Cat Holdings, Inc. und SMOT Acquisition GmbH geschlossen – verbindliche Zusagen für Standort und Mitarbeiter vereinbart

21.10.2026 / 13:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Steyr Motors AG: Business Combination Agreement mit Red Cat Holdings, Inc. und SMOT Acquisition GmbH geschlossen – verbindliche Zusagen für Standort und Mitarbeiter vereinbart

  • Business Combination Agreement regelt Grundlagen und Ablauf des am 19. Oktober 2026 angekündigten freiwilligen Übernahmeangebots
  • Eckdaten des freiwilligen Übernahmeangebots bleiben unverändert (Angebotspreis von EUR 39,00 je Steyr-Aktie)
  • Standort Steyr für drei Jahre geschützt; Weiterentwicklung des Entwicklungs- und Produktionszentrums vorgesehen
  • Schutzregelungen für Mitarbeiter und Beschäftigung vereinbart

Steyr, Österreich, 21. Oktober 2026 – Der Vorstand der Steyr Motors AG (ISIN: AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich massgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat heute mit einstimmiger Zustimmung des Aufsichtsrats namens der Steyr Motors AG eine Zusammenschlussvereinbarung („Business Combination Agreement“, „BCA“) mit der SMOT Acquisition GmbH mit Sitz in Wien („Bieterin“) und deren Muttergesellschaft Red Cat Holdings, Inc. („Red Cat“) geschlossen. Red Cat ist eine nach dem Recht des US-Bundesstaats Nevada gegründete Kapitalgesellschaft mit Hauptgeschäftssitz in Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten, und ist am Nasdaq Stock Market unter dem Tickersymbol „RCAT“ notiert. Das BCA regelt die Grundlagen und den Ablauf des bereits am 19. Oktober 2026 von der Bieterin angekündigten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots an die Aktionäre der Steyr Motors AG.

Ferner enthält das BCA Regelungen zum Schutz des österreichischen Standorts und der Beschäftigten. So darf Red Cat für die Dauer von drei Jahren ab Abwicklung des Angebots keine Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, der Fertigung sowie der Forschung und Entwicklung am Standort Steyr veranlassen. Zudem verpflichtet sich Red Cat für einen Zeitraum von zwei Jahren bei der Steyr Motors AG keine betriebsbedingten Kündigungen von Arbeitern zu veranlassen und auch nicht auf sonstige betriebsbedingte Kündigungen der Arbeitnehmer hinzuwirken. Die Rechte der Arbeitnehmer, insbesondere auch bestehende Betriebsvereinbarungen und Kollektivvertragsregelungen, bleiben gewahrt. Red Cat hat die Absicht, den Standort als Entwicklungs- und Produktionszentrum weiterzuentwickeln. Die Bieterin beabsichtigt keine Veränderungen im Vorstand und strebt eine beteiligungsadäquate Vertretung im Aufsichtsrat an. Die Grösse des Aufsichtsrats soll unverändert bleiben.

Dr. Rolf Wirtz, Aufsichtsratsvorsitzender der Steyr Motors AG, kommentiert: „Wir freuen uns, dass wir im Rahmen des Business Combination Agreements konkrete und zeitlich klar definierte Zusagen für unseren Standort in Steyr und unsere Mitarbeiter erreichen konnten. Der dreijährige Standortschutz und die Beschäftigungsschutzregelungen sind wichtige Ergebnisse der Verhandlungen. Sie unterstreichen, dass es bei der geplanten Transaktion nicht allein um den Angebotspreis geht, sondern auch um die industrielle Zukunft von Steyr Motors in Österreich. Gleichzeitig schaffen wir eine Grundlage, um die Entwicklung unseres Unternehmens mit einem international starken Partner fortzusetzen.“

Die geplante Kombination verbindet die spezialisierte Motoren- und Antriebstechnologie von Steyr Motors mit den Kompetenzen von Red Cat bei autonomen Luft-, Land- und Seesystemen sowie dessen Kundenzugang. Insbesondere bei unbemannten Wasserfahrzeugen (Unmanned Surface Vehicles, USV) können sich zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten ergeben. Das BCA lässt strukturelle Massnahmen wie ein Delisting, einen Squeeze-out oder eine Integration grundsätzlich zu. Die vereinbarten Standort- und Personalzusagen sowie die jeweiligen Organpflichten bleiben davon unberührt.

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, erklärt: „Der Abschluss des Business Combination Agreements ist ein wichtiger Meilenstein. Wir haben mit Red Cat nicht nur die Grundlagen für einen strategischen Zusammenschluss vereinbart, sondern zugleich wichtige Interessen unseres Standorts und unserer Belegschaft vertraglich berücksichtigt. Die Vereinbarung schafft Klarheit für die nächsten Schritte und eröffnet zusätzliche Chancen, unsere Technologien weiterzuentwickeln und neue internationale Märkte zu erschliessen.“

Das geplante freiwillige öffentliche Barangebot sieht EUR 39,00 je Steyr-Aktie vor. Die Veröffentlichung des Angebots ist vor dem 15. November 2026 vorgesehen, das Ende der Annahmefrist wird für den 18. Dezember 2026 angestrebt. Der Vollzug setzt insbesondere die erforderlichen Freigaben für ausländische Direktinvestitionen in Österreich, Australien, Italien und dem Vereinigten Königreich voraus, die bis zum 30. Juni 2027 vorliegen sollen, sowie das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Steyr-Aktie (ohne eigene Aktien). Die B&C Holding Österreich GmbH hat sich für ihre rund 15 % der Steyr-Aktien zur Annahme des Angebots verpflichtet.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG
Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG
Investor Relations
Tel.: +43 676 6222367
E-Mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Pressekontakt
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar.

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Erwartungen abweichen.


21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Steyr Motors AG
Im Stadtgut B1
4407 Steyr
Österreich
Telefon: +43 7252 2220
E-Mail: office@steyr-motors.com
Internet: https://www.steyr-motors.com/de/
ISIN: AT0000A3FW25
WKN: A40TC4
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900I7M6Z1HG0L8440
EQS News ID: 2419468

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419468  21.10.2026 CET/CEST

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