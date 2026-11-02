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02.11.2026 08:10:03
EQS-News: STEICO SE: Wechsel im Finanzressort – Ivica Rajkovic folgt zum 9. November 2026 als CFO auf Georg Faller
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EQS-News: STEICO SE
/ Schlagwort(e): Personalie
STEICO SE: Wechsel im Finanzressort – Ivica Rajkovic folgt zum 9. November 2026 als CFO auf Georg Faller
Feldkirchen bei München, 02. November 2026 – STEICO SE (ISIN DE000A0LR936). Herr Georg Faller hat sein Amt als geschäftsführender Direktor und Chief Financial Officer der STEICO SE auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat mit Wirkung zum Ablauf des 8. November 2026 niedergelegt, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Herr Faller ist seit dem 1. Oktober 2024 geschäftsführender Direktor der Gesellschaft.
Herr Faller hat das Finanz- und IT-Ressort im Zuge des Mehrheitserwerbs durch die Kingspan-Gruppe übernommen und die Transformation dieser Bereiche massgeblich gestaltet. Der Verwaltungsrat dankt Herrn Faller für seine Arbeit und sein Engagement und wünscht ihm persönlich und beruflich alles Gute.
Der Verwaltungsrat hat Herrn Ivica Rajkovic mit Wirkung zum 9. November 2026 zum geschäftsführenden Direktor und Chief Financial Officer der STEICO SE bestellt.
Mit Herrn Rajkovic gewinnt STEICO einen erfahrenen Finanzmanager für die nächste Entwicklungsphase des Konzerns. Herr Rajkovic verfügt über als 20 Jahre Erfahrung als Financial Executive und CFO in verschiedenen Branchen und Unternehmen mit teils globaler Ausrichtung. Die Schwerpunkte seiner bisherigen Tätigkeiten lagen auf der Entwicklung strategischer Wachstumsinitiativen, Umsetzung von Change-Management-Prozessen und dem Aufbau effizienzsteigernder Finanz- und Controllingsysteme. Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam wird er das Finanzressort als wesentlichen Baustein für das angestrebte Unternehmenswachstum weiterentwickeln.
Der Wechsel erfolgt im Rahmen einer geordneten Nachfolge. Der nahtlose Übergang sichert Kontinuität gegenüber dem Finanzmarkt, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden.
Unternehmensprofil
Der STEICOKonzern entwickelt, produziert und vertreibt Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICOWeltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.
STEICOist als Systemanbieter positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und biobasierte Dämmstoffe ergänzen.
Zu den Dämmstoffen zählen flexible Holzfaser-Dämmmatten, stabile Holzfaser-Dämmplatten sowie Einblasdämmstoffe aus Holzfasern und Zellulose. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle sowie Putzkomponenten für die Fassadendämmung runden das Gesamtsystem ab.
Seinen Kunden bietet der STEICOKonzern eine breite Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau.
Die Produkte des Münchener Unternehmens eignen sich sowohl beim Neubau wie auch bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade. STEICOProdukte können einen Beitrag für den Bau zukunftssicherer, energieeffizienter Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität leisten. Sie helfen, den Schutz vor Kälte, Hitze und Lärm dauerhaft zu verbessern.
Kontakt
Andreas Schulze
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STEICO SE
|Otto-Lilienthal-Ring 30
|85622 Feldkirchen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 - (0)89 - 99 15 51 - 0
|Fax:
|+49 - (0)89 - 99 15 51 - 700
|E-Mail:
|info@steico.com
|Internet:
|http://www.steico.com
|ISIN:
|DE000A0LR936
|WKN:
|A0LR93
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299007UCGLCBLO3OE49
|EQS News ID:
|2426102
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426102 02.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu STEICO SE
Analysen zu STEICO SE
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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