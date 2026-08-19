creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber Aktie 155980118 / DE000A41YEG8
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19.08.2026 12:29:54
EQS-News: Start der Nexum Group – ein integrierter Projektentwickler für Wohnimmobilien in den deutschen Top-7-Städten
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EQS-News: Nexum Group AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Start der Nexum Group – ein integrierter Projektentwickler für Wohnimmobilien in den deutschen Top-7-Städten
München, 19. August 2026 – Die Nexum Group AG („Nexum“), ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien, wurde ins Handelsregister eingetragen. Das Unternehmen entstand durch die strategische Neuausrichtung und Weiterentwicklung der bisherigen Creditshelf AG. Im Juni 2026 hat die First Capital AG die Mehrheit der Gesellschaft erworben. Im Rahmen einer Hauptversammlung wurden insbesondere die Namensänderung in Nexum Group AG beschlossen, die Geschäftstätigkeit in der Satzung angepasst sowie ein neuer Aufsichtsrat gewählt.
19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Ludwigstrasse 9
|80539 München
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A41YEG8
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2385132
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385132 19.08.2026 CET/CEST
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