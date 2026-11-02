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Alzchem Group Aktie 160412022 / DE000A41YHG1

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02.11.2026 08:00:04

EQS-News: Start Aktienrückkauf

Alzchem Group
134.00 CHF -2.08%
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EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Start Aktienrückkauf

02.11.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Alzchem Group AG

 

Bekanntmachung

nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 596/2014

und Artikel 2 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

Aktienrückkauf

 

 

Die Alzchem Group AG („Gesellschaft“) gibt hiermit bekannt, das mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 27. Oktober 2026 angekündigte Aktienrückkaufprogramm zu starten.

 

Beginnend mit dem 3. November 2026 wird die Gesellschaft über einen Zeitraum von maximal zwölf Monaten bis zu 125.000 Stückaktien der Gesellschaft zum Gesamtkaufpreis von bis zu 20 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) erwerben. Der maximale Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) wird den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs der Aktie im XETRA-Handel um nicht mehr als 10 Prozent über- und um nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Der Vorstand der Gesellschaft macht damit mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung zum Erwerb eigener Aktien vom 7. Mai 2024 Gebrauch.

 

Der Rückkauf erfolgt zu dem Zweck, (i) die erworbenen Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen, (ii) im Rahmen etwaiger weiterer Mitarbeiterbeteiligungsprogramme an Mitarbeiter der Alzchem-Gruppe auszugeben oder (iii) die zurückerworbenen Aktien einzuziehen und auf diese Weise das Grundkapital der Gesellschaft zu reduzieren. Andere gesetzlich zulässige Zwecke sind damit nicht ausgeschlossen.

 

Der Rückkauf erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Gesellschaft durch ein von ihr hierfür mandatiertes Kreditinstitut. Dieses trifft seine Entscheidungen über den Zeitpunkt, den Umfang und die Konditionen des Erwerbs der Aktien im Rahmen der allgemeinen Vorgaben der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von ihr. Das Aktienrückkaufprogramm kann im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvorschriften jederzeit ausgesetzt und wiederaufgenommen werden.

 

Das Aktienrückkaufprogramm wird ungeachtet seines erweiterten Erwerbszwecks entsprechend den Handelsbedingungen des Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Art. 2 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 („DelVO“) durchgeführt. Demgemäss werden die getätigten Rückkäufe in einer den Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 DelVO entsprechenden Weise spätestens am Ende des siebten Handelstages nach ihrer Ausführung bekanntgegeben. Zudem wird die Gesellschaft über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig über ihre Website unter www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie informieren.

 

 

Trostberg, den 2. November 2026

 

 

Alzchem Group AG

-  Der Vorstand  -


02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A41YHG1
WKN: A41YHG
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181
EQS News ID: 2425884

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2425884  02.11.2026 CET/CEST

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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