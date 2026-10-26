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26.10.2026 12:00:04
EQS-News: Stärkung der Fähigkeiten im Bereich Satellitenkommunikation: OHB beteiligt sich an MediaMobil
|
EQS-News: OHB SE
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Bremen, 26. Oktober 2026. OHB und die MediaMobil Communication GmbH haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Im Zuge dieser Zusammenarbeit übernimmt OHB im Rahmen einer Kapitalerhöhung 25 Prozent der Anteile an MediaMobil.
MediaMobil und OHB haben bereits seit 2020 eng bei der Entwicklung von Raketenstartlösungen aus der Nordsee zusammengearbeitet. Aus dieser Kooperation ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden, die heute durch die Beteiligungsvereinbarung weiter verfestigt wird.
Mit der Beteiligung stärkt OHB gezielt die eigenen Kompetenzen im Bereich der Satellitenkommunikation und baut das Leistungsportfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter aus. Die Partnerschaft unterstreicht die strategische Bedeutung von innovativen Kommunikationslösungen für zukünftige Anwendungen in Raumfahrt und Digitalisierung.
„Ich freue mich sehr, dass wir die Partnerschaft mit MediaMobil durch eine Beteiligung vertiefen und festigen. OHB und MediaMobil sind zwei Bremer Unternehmen, die im strategischen Zukunftsfeld Satellitenkommunikation enger zusammenrücken und sich dabei in ihren Kompetenzen ergänzen – und die auch noch fast Nachbarn sind“, sagt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender von OHB.
Die MediaMobil Communication GmbH ist ein spezialisierter Anbieter von Lösungen im Bereich mobiler Kommunikationssysteme und Konnektivität mit Sitz in Bremen. Das Unternehmen entwickelt und betreibt innovative Technologien, die insbesondere in anspruchsvollen Einsatzumgebungen wie Wüsten, Katastrophengebieten oder auf hoher See zuverlässige Kommunikation ermöglichen.
„Die Beteiligung von OHB ist ein wesentlicher Schritt für die weitere Entwicklung des Geschäftsfelds Krisen- und Notfallkommunikation, für den Satellitenkommunikation eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Zusätzlich ermöglicht sie die Mitarbeit in Grossprojekten und im Bereich Verteidigung, wofür MediaMobil mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb von Satellitendiensten einbringen kann“, sagt Andreas Nil, Geschäftsführender Gesellschafter von MediaMobil.
Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de
26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 2020 8
|E-Mail:
|info@ohb.de
|Internet:
|www.ohb.de
|ISIN:
|DE0005936124
|WKN:
|593612
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200Y9EA2FRAPKRQ70
|EQS News ID:
|2422092
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2422092 26.10.2026 CET/CEST
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