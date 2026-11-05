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05.11.2026 19:45:53

EQS-News: Stabilus SE erfüllt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und passt Mittelfristziele 2030 an

Stabilus
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EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Konferenz
Stabilus SE erfüllt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und passt Mittelfristziele 2030 an

05.11.2026 / 19:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stabilus SE erfüllt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und passt Mittelfristziele 2030 an

 

  • Umsatz, bereinigte EBIT-Marge[1] und bereinigter Free Cashflow[1] für das Geschäftsjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen im Rahmen der Prognose

 

  • Nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von rund 67 Mio. €, welche die Region Americas betreffen, belasten das berichtete EBIT in Q4 GJ2026

 

  • Mittelfristziele 2030 an verändertes Marktumfeld angepasst: Umsatz von rund 1,5 Mrd. € und bereinigte EBIT-Marge zwischen 12% und 15% angestrebt

 

  • Vorstand der Stabilus SE wird dem Aufsichtsrat eine Dividende von 0,22 € je Aktie vorschlagen (GJ2025: 0,35 € je Aktie)

 

Koblenz, 5. November 2026 – Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat nach vorläufigen Zahlen für das am 30. September 2026 abgelaufene Geschäftsjahr 2026 in einem wirtschaftlich weiterhin herausfordernden Umfeld einen Umsatz von 1.197,6 Mio. € (GJ2025: 1.296,1 Mio. €), eine bereinigte EBIT-Marge[1] von 10,4% (GJ2025: 11,0%) und einen bereinigten Free Cashflow[1] von 96,1 Mio. € (GJ2025: 119,0 Mio. €) erzielt und damit die konkretisierte Prognose für das GJ2026 erfüllt (Umsatz ca. 1,15 Mrd. €, bereinigte EBIT-Marge ca. 10%, bereinigter Free Cashflow ca. 90 Mio. €).

 

Der Umsatz des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2026 liegt nach vorläufigen Zahlen bei 302,1 Mio. € und damit rund 4,4% unter dem Vorjahresquartal (Q4 GJ2025: 316,1 Mio. €). Das bereinigte EBIT[1] für Q4 GJ2026 beträgt voraussichtlich 28,9 Mio. € (Q4 GJ2025: 34,0 Mio. €), was einer bereinigten EBIT-Marge[1] von 9,6% (Q4 GJ2025: 10,8%) entspricht. Der bereinigte Free Cashflow[1] für das vierte Quartal des GJ2026 liegt mit voraussichtlich 39,5 Mio. € deutlich unter dem des Vorjahresquartals (Q4 GJ2025: 58,7 Mio. €).

 

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „In einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld haben wir unsere konkretisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bei Umsatz, Profitabilität und Free Cashflow erfüllt. Die Wertminderung auf den Goodwill in der Region Americas ist nicht zahlungswirksam und wirkt sich daher nicht auf unsere Liquidität aus. Gerade die Automobilindustrie steht derzeit vor besonderen Herausforderungen. Umso mehr zahlt sich unsere breitere Aufstellung jenseits des Automobilgeschäfts aus, denn sie stärkt die Widerstandsfähigkeit von Stabilus. Mit dem Dividendenvorschlag beteiligen wir unsere Aktionäre am Ergebnis und setzen zugleich die Rückführung unserer Verschuldung konsequent fort. Mit einem fokussierten Portfolio und Wachstumsfeldern wie Robotik, Automatisierung und Verteidigung sind wir auch in diesem Umfeld gut aufgestellt, um Stabilus zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Motion Control zu entwickeln.“

 

 

Wertminderungsbedarf auf den Goodwill in der Region Americas

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2026 hat Stabilus einen Wertminderungsbedarf in Höhe von rund 67 Mio. € auf den Goodwill identifiziert. Die Wertminderungen entfallen auf die Region Americas und resultieren aus einer in Teilen schwächer als erwartet ausgefallenen Nachfrage in der Absatzregion. Die Werthaltigkeitsanalysen sind noch nicht abgeschlossen und vom Abschlussprüfer noch nicht abschliessend geprüft.

 

Die Wertminderungen sind nicht zahlungswirksam und werden als Sondereffekte erfasst. Sie belasten das EBIT des vierten Quartals sowie des Gesamtgeschäftsjahres 2026. Im bereinigten EBIT sind diese nicht enthalten. Auf die Liquidität und den bereinigten Free Cashflow haben die Wertminderungen keine Auswirkung.

 

Unter Berücksichtigung der Wertminderungen liegt das EBIT im vierten Quartal des GJ2026 voraussichtlich bei -48,1 Mio. € und damit deutlich unter dem Vorjahresquartal (Q4 GJ2025: 5,5 Mio. €). Für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 ergibt sich ein EBIT von voraussichtlich 63,7 Mio. €, das damit 24,4% unter dem Vorjahreswert liegt (GJ2025: 84,3 Mio. €).

 

Anpassung der Mittelfristziele aufgrund des herausfordernden Umfelds in APAC und Americas

Vor dem Hintergrund eines anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds, insbesondere reduzierter Absatzerwartungen im Geschäft mit der Automobilindustrie in China und Nordamerika sowie einer geringeren Investitionsneigung bei Produktionsausrüstung für Automobilindustrie, passt Stabilus seine Mittelfristziele 2030 an. Für das Geschäftsjahr 2030 erwartet Stabilus nun einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. € (zuvor: ca. 2,0 Mrd. €) und eine bereinigte EBIT-Marge[1] zwischen 12% und 15% (zuvor: 15%).

 

Vorstand schlägt Dividende von 0,22 € je Aktie vor

Der Vorstand der Stabilus SE hat heute beschlossen, dem Aufsichtsrat für das GJ2026 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,22 € je Aktie vorzuschlagen (GJ2025: 0,35 € je Aktie).

 

Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Februar 2027 würde die Ausschüttungssumme damit insgesamt rund 5,4 Mio. € (Vorjahr: 8,6 Mio. €) betragen. Der Dividendenvorschlag reflektiert die Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2026 sowie das Ziel der Entschuldung von Stabilus mit einem angestrebten Nettoverschuldungsgrad von unter dem Faktor 2,0.

 

 

Eine begleitende Präsentation zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2026 steht in englischer Sprache auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung. Zudem wird eine Analysten- und Investoren-Webkonferenz am Freitag, 6. November 2026 um 09:00 Uhr MEZ stattfinden:

 Dauer: ca. 30 Minuten

Webcast: https://www.webcast-eqs.com/stabilus-202611

Telefoneinwahl: https://webcast.meetyoo.de/register/PvOidn2pdr7v.

 

Am 7. Dezember 2026 um 07:00 Uhr wird der Geschäftsbericht 2026 mit den endgültigen Zahlen veröffentlicht; am selben Tag findet um 10:30 Uhr die Analysten- und Investoren-Webkonferenz zu den Ergebnissen des GJ2026 statt.

 

------------------------------------------------------------------

[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT, bereinigte EBIT-Marge und bereinigter Free Cashflow in der Quartalsmitteilung 9M GJ2026, Seiten 15 ff., 19 ff. und 29 auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de.

 

Investorenkontakt:
Andreas Schröder
Tel.: +49 261 8900 8198
E-Mail: anschroeder@stabilus.com
Web: ir.stabilus.com

 

Pressekontakt:
Peter Steiner
Tel.: +49 69 794090 27
E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de
Charles Barker Corporate Communications

 

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schliessen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

 

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus-Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Telefon: +49 261 8900 0
E-Mail: investors@stabilus.com
Internet: https://group.stabilus.com
ISIN: DE000STAB1L8
WKN: STAB1L
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900JOSL94HJN4VZ28
EQS News ID: 2429586

 
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2429586  05.11.2026 CET/CEST

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