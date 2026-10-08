Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’671 -1.0%  SPI 19’385 -0.9%  Dow 51’180 -0.7%  DAX 24’950 -0.6%  Euro 0.9331 0.0%  EStoxx50 6’118 -1.0%  Gold 4’127 0.4%  Bitcoin 69’049 -0.4%  Dollar 0.8339 0.1%  Öl 104.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie
Ryanair-Aktie schwächer: Flugprogramm in Deutschland gekappt
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform
Small Caps schwächeln: Warum Micro Caps für Anleger interessant bleiben
Suche...

Beno Aktie 24476347 / DE000A11QLP3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 10:44:03

EQS-News: stabiles erstes Halbjahr 2026 – operative Plattform für weiteres Wachstum ausgebaut

Beno
6.00 EUR -2.44%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Beno Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
stabiles erstes Halbjahr 2026 – operative Plattform für weiteres Wachstum ausgebaut

08.10.2026 / 10:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, den 08.10.2026 – Die BENO Holding AG hat ihren Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Das Bestandsportfolio entwickelte sich im ersten Halbjahr stabil. Gleichzeitig hat BENO die operative Plattform weiterentwickelt, den Kapitalmarktzugang verbreitert und die organisatorischen Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen.
Zum 30. Juni 2026 umfasste das Portfolio unverändert zwölf Standorte mit rund 161.000 m² Nutzfläche. Die annualisierte Nettokaltmiete belief sich auf rund 7,33 Mio. EUR, der Vermietungsstand auf rund 96 %. Der Immobilienwert lag bei rund 89,9 Mio. EUR.
Im ersten Halbjahr wurde die operative Plattform weiterentwickelt. Asset- und Property-Management, technische Prozesse und zentrales Datenmanagement sind heute eng miteinander verzahnt. Digitale Zwillinge und intelligente Werkzeuge unterstützen nahezu alle wesentlichen Arbeitsprozesse. Gleichzeitig wurde die Organisation auf die begonnene Skalierungsphase ausgerichtet, um zusätzliche Immobilien effizient in die bestehenden Strukturen integrieren zu können.
Auch die Kapitalmarktpräsenz wurde ausgebaut. Seit April 2026 wird die BENO-Aktie zusätzlich auf Xetra gehandelt. Parallel intensivierte BENO seine Investor-Relations-Aktivitäten mit institutionellen Investoren, unter anderem auf Kapitalmarktkonferenzen und im Rahmen einer Non-Deal-Roadshow in Paris.
Gerade im aktuellen Marktumfeld sieht BENO besondere Chancen im Light-Industrial- und Warehouse-Bestand. Hohe Bau- und Finanzierungskosten erschweren viele klassische Immobilienstrategien. Bestehende, flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien können dagegen attraktive laufende Mietrenditen mit zusätzlichem Wertsteigerungspotenzial verbinden. Gleichzeitig nimmt das institutionelle Interesse an dieser Assetklasse deutlich zu.
Ziel von BENO ist es, das Portfolio in den kommenden Jahren deutlich auszubauen und die Konsolidierung des weiterhin stark fragmentierten deutschen Marktes aktiv mitzugestalten. Im Fokus stehen drittverwendungsfähige Light-Industrial- und Warehouse-Bestandsimmobilien in attraktiven Lagen, die zu attraktiven Einstiegspreisen erworben und anschliessend operativ weiterentwickelt werden können.
Nach dem Halbjahresstichtag erwarb BENO eine weitere Gewerbeimmobilie in Roth. Zwei abgeschlossene Refinanzierungen führten zudem zu rund 8 Mio. EUR zusätzlicher Liquidität. Für den weiteren Jahresverlauf prüft BENO weitere Akquisitionen. Daneben stehen Vermietung, technische Weiterentwicklung und der Ausbau der Photovoltaik im Fokus.
Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender der BENO Holding AG:
„Das erste Halbjahr zeigt die Stabilität unseres Bestands und zugleich die Leistungsfähigkeit unserer Plattform. Wir haben unsere digitale Plattform weiterentwickelt, die Organisation auf weiteres Wachstum vorbereitet und unsere Präsenz am Kapitalmarkt deutlich ausgebaut. Gerade im aktuellen Marktumfeld sehen wir attraktive Chancen für unser Geschäftsmodell. Unser Ziel ist es, unser Portfolio deutlich auszubauen und die Konsolidierung des deutschen Light-Industrial- und Warehouse-Marktes aktiv mitzugestalten.“

Der Bericht ist abrufbar unter https://www.beno-gruppe.de/wp-content/uploads/2026/10/BENO_Halbjahresbericht_30_06_2026.pdf
 

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare, drittverwendungsfähige Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Entwicklungspotenzial.

BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Bewirtschaftung verbunden wird. Durch aktives Asset Management, technische Weiterentwicklung und die Nutzung digitaler Werkzeuge werden Produktivitäts- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch erschlossen.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit dreizehn deutsche Standorte mit rund 40 Mietern und einer Nutzfläche von insgesamt rund 165.000 m². Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich auf rund 91,48 Mio. EUR.


 

08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beno Holding AG
Brienner Str. 7
80333 München
Deutschland
E-Mail: ir@beno-gruppe.de
Internet: www.beno-gruppe.de
ISIN: DE000A11QLP3, DE000A3H2XT2
WKN: A11QLP, A3H2XT
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München
LEI Code: 391200G6PDBP4B6JFR90
EQS News ID: 2412476

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412476  08.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Beno Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Beno Holding AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Durchatmen nach der Rallye/Micron / NVIDIA – KI-Euphorie auf Hochtouren
09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
07.10.26 Logo WHS Robotik mit Momentum: Die neue Stock Box für thematisches Investieren
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’327.80 19.18 SWB2VU
Short 14’596.11 13.95 S4IBZU
Short 15’152.61 8.91 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’670.75 08.10.2026 10:44:39
Long 13’153.72 19.18 SXBT2U
Long 12’889.54 13.67 BSUBWU
Long 12’311.20 8.88 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von UBS
Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
UBS Aktie News: UBS verliert am Nachmittag
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.