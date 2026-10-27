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27.10.2026 14:27:03

EQS-News: SREP-Kapitalanforderungen an Commerzbank auch für 2027 gesenkt

Commerzbank
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EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
SREP-Kapitalanforderungen an Commerzbank auch für 2027 gesenkt

27.10.2026 / 14:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Eigenmittelanforderung der Säule 2 (P2R) um 5 Basispunkte auf 2,10 % reduziert
  • Zusätzliche Eigenmittelanforderung für Leverage Ratio (SREP P2R-LR) stabil bei 0,1 %
  • Regulatorische Mindestanforderung (MDA-Schwelle) an hartes Kernkapital damit pro forma bei 10,26 % der risikogewichteten Aktiva (RWA) basierend auf Q2/2026
  • Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp: „Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, spiegelt die anhaltende Stärke und Stabilität unseres Geschäftsmodells wider.“

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) die bankspezifischen Kapitalanforderungen an den Commerzbank-Konzern für 2027 festgelegt. Die zusätzliche Eigenmittelanforderung der Säule 2 (P2R) wird um 5 Basispunkte auf 2,10 % des Gesamtkapitals reduziert, von der mindestens 1,18 % mit hartem Kernkapital (CET-1) abzudecken sind. Der SREP-Beschluss ersetzt mit Wirkung vom 1. Januar 2027 den bisherigen SREP-Beschluss.

„Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, spiegelt die anhaltende Stärke und Stabilität unseres Geschäftsmodells wider. Unser profitabler Wachstumskurs und unser diszipliniertes Risikomanagement zahlen sich nachhaltig aus. Mit dem komfortablen Puffer zur MDA-Schwelle verfügen wir über eine starke Basis, um weiterhin verlässliche Wachstumsfinanzierung zu ermöglichen und zugleich unsere Ausschüttungspolitik fortzuführen“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank.

Die harte Kernkapitalanforderung an die Commerzbank auf Konzernebene liegt unter Berücksichtigung der Anforderungen des aktuellen SREP-Beschlusses zum 30. Juni 2026 pro forma bei 10,26 % der risikogewichteten Aktiva (MDA-Schwelle) und wird damit um 0,03 % reduziert. Sie setzt sich zusammen aus dem CET-1-Minimum von 4,5 %, der reduzierten P2R-Anforderung von 1,18 %, dem unveränderten Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 %, dem unveränderten Kapitalpuffer für anderweitig systemrelevante Banken von 1,25 %, dem antizyklischen Kapitalpuffer von derzeit 0,77 % und dem sektoralen Systemrisikopuffer von aktuell 0,06 %.

Darüber hinaus bleibt die seit 2023 geltende Anforderung zum Vorhalten zusätzlicher Eigenmittel für die Leverage Ratio (Pillar 2 requirement for the risk of excessive leverage – P2R-LR) unverändert bei 0,1 %. Der daraus resultierenden Anforderung an die Leverage Ratio von 3,1 % steht eine Leverage Ratio von 4,3 % per Juni 2026 gegenüber.

Die Bank strebt im Rahmen ihrer Strategie „Momentum“ bis zum Jahr 2030 für die CET-1-Quote weiterhin eine Zielgrösse von 13,5 % an. Die CET-1-Quote der Bank lag per Ende Juni 2026 bei 14,4 %.

 

Pressekontakt
Milad Bayatpoor +49 69 9353-45665
Erik Nebel   +49 69 9353-45712

Kontakt für Investoren
Ansgar Herkert   +49 69 9353-47706
Ute Sandner       +49 69 9353-47708


Über die Commerzbank
Mit ihren beiden Geschäftssegmenten – Firmenkunden sowie Privat- und Unternehmerkunden – bietet die Commerzbank als Universalbank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Sie ist die führende Bank im Firmenkundengeschäft in Deutschland und für den deutschen Mittelstand sowie starke Partnerin von rund 24.000 Firmenkundenverbünden und begleitet mit einem Anteil von rund 30 % den deutschen Aussenhandel. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist die Commerzbank überall dort vertreten, wo ihre Mittelstandskunden, Grossunternehmen sowie institutionelle Kunden sie benötigen. Zudem begleitet die Commerzbank internationale Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Mit einem angelegten Vermögen von mehr als 400 Mrd. Euro ist die Commerzbank zugleich eine der führenden Banken für Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Unter der Marke Commerzbank bietet sie mit ihrem Omnikanalansatz ein umfangreiches Leistungs- und Serviceangebot: online und mobil, telefonisch und per Video im Beratungscenter sowie persönlich an ihren rund 400 Standorten bundesweit. Unter der Marke comdirect bietet sie als digitale Hauptbank rund um die Uhr alle Kernleistungen und als Leistungsbroker Lösungen für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 6 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderem die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.


27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
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WKN: CBK100
Indizes: DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56
EQS News ID: 2423030

 
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2423030  27.10.2026 CET/CEST

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