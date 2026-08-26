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26.08.2026 15:31:44

EQS-News: Spatenstich für die BVB-Gesundheitswelt

BVB
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Spatenstich für die BVB-Gesundheitswelt

26.08.2026 / 15:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nächster Meilenstein für das medizinische Grossbauprojekt in Dortmund-Brackel: Mit dem offiziellen Spatenstich geht die „BVB-Gesundheitswelt“ nach der Grundstücksübertragung im Dezember 2025 nun endgültig von der Planungs- in die Bauphase über.

Auf einem rund 7.400 Quadratmeter grossen Grundstück unmittelbar am Trainingsgelände Hohenbuschei soll ein zweigeschossiges Gebäude zuzüglich Staffelgeschoss mit rund 4.270 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Allein rund 2.400 Kubikmeter Beton werden dafür verbaut. Die Fertigstellung des Baus ist für das erste Halbjahr 2028 vorgesehen. 

„Mit der BVB-Gesundheitswelt entsteht ein Projekt, das weit über den klassischen Sport hinausweist. Wir wollen die hervorragenden Bedingungen, die wir unseren Profis im Bereich der medizinischen Versorgung bieten, auch für weitere Menschen zugänglich machen. Gleichzeitig schaffen wir gemeinsam mit der Universitätsmedizin Essen einen Ort, an dem medizinische Versorgung, Forschung und Innovation auf besondere Weise zusammenkommen“, erklärt Carsten Cramer, Sprecher der Geschäftsführung bei Borussia Dortmund.

Das Zentrum soll umfassende Leistungen aus Diagnostik, Prädiktion, Prävention, Akutbehandlung und Rehabilitation auf höchstem Niveau anbieten. Ein besonderer Fokus soll dabei auf der Verbindung von Sportmedizin und künstlicher Intelligenz liegen. Hier ist das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM) der Universitätsmedizin Essen massgeblich eingebunden.

„Unser Anspruch ist es, die Massstäbe des Spitzensports mit modernster Medizin und innovativer Forschung zu verbinden und dieses Know-how für möglichst viele Menschen nutzbar zu machen. Die BVB-Gesundheitswelt soll deshalb ein Ort werden, an dem sich Spitzensportler genauso gut aufgehoben fühlen wie Menschen, die ihre Gesundheit erhalten, Beschwerden behandeln oder nach einer Verletzung wieder zu ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zurückfinden möchten“, ergänzt Sören Asboe, Geschäftsführer der BVB-Gesundheitswelt GmbH.

In der BVB-Gesundheitswelt sollen künftig vor allem die Sportlerinnen und Sportler von Borussia Dortmund medizinisch betreut werden. Gleichzeitig soll die Einrichtung für Dortmund, die Region und darüber hinaus offenstehen.
Dortmund, den 26. August 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

 

 

Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

26.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44
EQS News ID: 2389186

 
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2389186  26.08.2026 CET/CEST

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