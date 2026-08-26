EQS-News: Spatenstich für die BVB-Gesundheitswelt

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Spatenstich für die BVB-Gesundheitswelt



26.08.2026 / 15:31 CET/CEST

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Nächster Meilenstein für das medizinische Grossbauprojekt in Dortmund-Brackel: Mit dem offiziellen Spatenstich geht die „BVB-Gesundheitswelt“ nach der Grundstücksübertragung im Dezember 2025 nun endgültig von der Planungs- in die Bauphase über.



Auf einem rund 7.400 Quadratmeter grossen Grundstück unmittelbar am Trainingsgelände Hohenbuschei soll ein zweigeschossiges Gebäude zuzüglich Staffelgeschoss mit rund 4.270 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Allein rund 2.400 Kubikmeter Beton werden dafür verbaut. Die Fertigstellung des Baus ist für das erste Halbjahr 2028 vorgesehen.



„Mit der BVB-Gesundheitswelt entsteht ein Projekt, das weit über den klassischen Sport hinausweist. Wir wollen die hervorragenden Bedingungen, die wir unseren Profis im Bereich der medizinischen Versorgung bieten, auch für weitere Menschen zugänglich machen. Gleichzeitig schaffen wir gemeinsam mit der Universitätsmedizin Essen einen Ort, an dem medizinische Versorgung, Forschung und Innovation auf besondere Weise zusammenkommen“, erklärt Carsten Cramer, Sprecher der Geschäftsführung bei Borussia Dortmund.



Das Zentrum soll umfassende Leistungen aus Diagnostik, Prädiktion, Prävention, Akutbehandlung und Rehabilitation auf höchstem Niveau anbieten. Ein besonderer Fokus soll dabei auf der Verbindung von Sportmedizin und künstlicher Intelligenz liegen. Hier ist das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM) der Universitätsmedizin Essen massgeblich eingebunden.



„Unser Anspruch ist es, die Massstäbe des Spitzensports mit modernster Medizin und innovativer Forschung zu verbinden und dieses Know-how für möglichst viele Menschen nutzbar zu machen. Die BVB-Gesundheitswelt soll deshalb ein Ort werden, an dem sich Spitzensportler genauso gut aufgehoben fühlen wie Menschen, die ihre Gesundheit erhalten, Beschwerden behandeln oder nach einer Verletzung wieder zu ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zurückfinden möchten“, ergänzt Sören Asboe, Geschäftsführer der BVB-Gesundheitswelt GmbH.



In der BVB-Gesundheitswelt sollen künftig vor allem die Sportlerinnen und Sportler von Borussia Dortmund medizinisch betreut werden. Gleichzeitig soll die Einrichtung für Dortmund, die Region und darüber hinaus offenstehen.

Dortmund, den 26. August 2026



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