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05.11.2026 07:50:03
EQS-News: SNP: Prognoseanhebung für Gesamtjahr 2026 nach stärkstem dritten Quartal der Unternehmensgeschichte
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EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Corporate News
SNP: Prognoseanhebung für Gesamtjahr 2026 nach stärkstem dritten Quartal der Unternehmensgeschichte
Das Partner- und Softwaregeschäft verzeichnete deutliche Wachstumsraten. Der Software-Auftragseingang im Kerngeschäft von SNP stieg im dritten Quartal um 14 % und erreichte damit einen Anteil von 36 % am gesamten Auftragseingang (Q3 2025: 32 %). Im Partnergeschäft belief sich der Auftragseingang auf 51,6 Mio. €, was einem Anteil von 62 % am gesamten Auftragseingang entspricht (Q3 2025: 47 %). Damit erreichte der Partneranteil ein Rekordniveau. Ausschlaggebend dafür waren sowohl das wachsende Geschäft mit den fünf grössten globalen Partnern von SNP als auch neue Partner im SNP-Ökosystem.
Auch bei Kundenprojekten setzte SNP die erfolgreiche Entwicklung mit einer hohen zweistelligen Zahl an weltweiten Go-lives fort, unter anderem bei CPFL Energia, Mahle und Ventia.
Jens Amail, CEO von SNP: „Wir haben den höchsten Umsatz erzielt, den SNP jemals in einem dritten Quartal verzeichnet hat, und gleichzeitig weiter in die Zukunft unseres Unternehmens investiert. Auf dem Weg zu KI-gestützten und autonomen Unternehmen werden vertrauenswürdige und relevante Daten für unsere Kunden immer wichtiger und genau hier liegen die Stärken unseres Kernportfolios. Darüber hinaus haben wir auf der diesjährigen Transformation World KI-basierte Innovationen vorgestellt, die sichere und auditierbare Datenmigrationen weiter beschleunigen – erste Kunden setzen diese bereits in Pilotprojekten ein und geben uns sehr positives Feedback. Die starke Dynamik im Markt stimmt uns ausgesprochen zuversichtlich für die verbleibenden Monate des Jahres. Mein herzlicher Dank gilt unseren Kunden und Partnern für ihr anhaltendes Vertrauen sowie allen Kolleginnen und Kollegen bei SNP für ihren aussergewöhnlichen Einsatz und ihren unermüdlichen Fokus auf den Kundenerfolg.“
Die vollständige Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2026 hat SNP am 5. November 2026 veröffentlicht.
Weltweit vertrauen mehr als 3.000 Kunden aller Grössen und Branchen in über 80 Ländern auf SNP, unter ihnen 20 der Dax 40 und über 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeitende an 34 Standorten in 22 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 297 Mio. Euro.
Weitere Informationen unter www.snpgroup.com
Kontakt SNP
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Speyerer Str. 4
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172
|Fax:
|+49 6221 6425 20
|E-Mail:
|investor.relations@snpgroup.com
|Internet:
|www.snpgroup.com
|ISIN:
|DE0007203705
|WKN:
|720370
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900VKQHIQKPDF7811
|EQS News ID:
|2428690
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2428690 05.11.2026 CET/CEST
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