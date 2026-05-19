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19.05.2026 18:39:33

EQS-News: SMT Scharf AG führt ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich durch

SMT Scharf
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EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
SMT Scharf AG führt ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich durch

19.05.2026 / 18:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMT Scharf AG führt ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich durch

  • Vorstand und Aufsichtsrat mit grosser Mehrheit für Geschäftsjahr 2025 entlastet
  • Hauptversammlung bestätigt gerichtliche Bestellung von Jian Liu und Hui Guo zu Mitgliedern des Aufsichtsrats
  • Vorstand setzt Strategie 2026 konsequent um und gibt Ausblick auf Initiativen für nachhaltiges profitables Wachstum

Hamm, 19. Mai 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat am heutigen Dienstag ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 in Hamm erfolgreich durchgeführt. Das vertretene Grundkapital lag bei 70,37 %. Die Hauptversammlung stimmte den von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlussfassungen mit grosser Mehrheit zu und entlastete die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Der Vorstand berichtete auf der Hauptversammlung zunächst über die Geschäftsentwicklung der SMT Scharf AG im Geschäftsjahr 2025 und gab anschliessend einen Überblick über die Entwicklung im ersten Quartal 2026 sowie die Erwartungen für das Gesamtjahr. Der Vorstand ging insbesondere auf die im ersten Quartal 2026 verabschiedete Strategie 2026 näher ein.

Um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, hat der Vorstand mit der Strategie 2026 einen umfassenden Transformationsprozess eingeleitet. Dazu wurden strukturelle Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz und Profitabilität des SMT Scharf Konzerns initiiert. Zudem fokussiert sich SMT Scharf auf die Weiterentwicklung des Produktportfolios, um neue Technologien zu adressieren und zusätzliche Märkte zu erschliessen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Entwicklung batteriebetriebener Transportsysteme für ein breites Anwendungsspektrum im Bergbau. 

Des Weiteren standen auf der Hauptversammlung Wahlen zum Aufsichtsrat auf der Tagesordnung. Die Hauptversammlung bestätigte die gerichtliche Bestellung von Herrn Jian Liu und Herrn Hui Guo zu Mitgliedern des Aufsichtsrats und wählte beide Kandidaten in das Gremium. Sie bilden gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Ferdinand Bernhard Mager, Herrn Dr. Lei Zhang sowie Prof. Wei Luan den fünfköpfigen Aufsichtsrat.

Darüber hinaus wurde die Rödl Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten werden auf der Webseite unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung gestellt.

 

Unternehmensprofil

Der SMT Scharf Konzern entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wird die Entwicklung und Herstellung elektrobetriebener Transportlösungen vorangetrieben. Insgesamt verfügt der SMT Scharf Konzern über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zum SMT Scharf Konzern finden Sie online unter www.smtscharf.com. 

 

Kontakt

Investor Relations
cometis AG
Thorben Burbach
Tel: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de


19.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Deutschland
Telefon: +49 2381 960-01
Fax: +49 2381 960-311
E-Mail: info@smtscharf.com
Internet: www.smtscharf.com
ISIN: DE000A3DRAE2
WKN: A3DRAE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2330142

 
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2330142  19.05.2026 CET/CEST

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