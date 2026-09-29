Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.0%  SPI 19’759 -0.1%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’374 -0.1%  Euro 0.9467 0.1%  EStoxx50 6’301 0.0%  Gold 4’129 0.3%  Bitcoin 69’313 -0.2%  Dollar 0.8335 0.2%  Öl 107.3 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
OpenAI stoppt neues KI-Modell wegen Sicherheitsbedenken
Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
In diesen Fällen macht es für Unternehmen Sinn, über eine PIPE-Transaktion an die Börse zu gehen
Erste Schätzungen: ASML NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Erste Schätzungen: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

SMAG Mobile Antenna Masts Aktie 158366283 / DE000A42FR12

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 07:00:04

EQS-News: SMAG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026: deutliche Steigerung bei Gesamtleistung und Umsatz dank anhaltend hohem Auftragsbestand

SMAG Mobile Antenna Masts
25.50 EUR 2.82%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
SMAG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026: deutliche Steigerung bei Gesamtleistung und Umsatz dank anhaltend hohem Auftragsbestand

29.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMAG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026: deutliche Steigerung bei Gesamtleistung und Umsatz dank anhaltend hohem Auftragsbestand

  • Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2026 um 20 % auf 20,2 Mio. EUR gesteigert (H1 2025: 16,9 Mio. EUR)
  • Umsatz auf 12,6 Mio. EUR erhöht (H1 2025: 11,0 Mio. EUR)
  • Adjusted EBIT(1) auf 0,5 Mio. EUR gesunken (H1 2025: 2,7 Mio. EUR)
  • Auftragsbestand(2) weiterhin auf hohem Niveau von 1,4 Mrd. EUR, deutliche Steigerung des Festauftragsvolumens
  • Prognose für 2026 bestätigt: Gesamtleistung von 55 bis 60 Mio. EUR und Adjusted EBIT-Marge von 19 bis 21 % erwartet

Salzgitter, Deutschland, 29. September 2026 – Die SMAG Mobile Antenna Masts AG („SMAG“ oder die „Gesellschaft“; ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1), ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, hat heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte SMAG eine Gesamtleistung von 20,2 Mio. EUR. Die deutliche Steigerung von 20 % gegenüber dem Vergleichszeitraum (H1 2025: 16,9 Mio. EUR) ist im Wesentlichen auf den seit Jahresbeginn umgesetzten Produktionshochlauf und die Abarbeitung des hohen Auftragsbestands zurückzuführen. Auch die Umsatzerlöse entwickelten sich infolge von Auslieferungen im Rahmen wichtiger Kundenprogramme positiv und lagen mit 12,6 Mio. EUR um 15 % über dem Vorjahreswert (H1 2025: 11,0 Mio. EUR).

Das Adjusted(1) EBIT sank nach 2,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 0,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026. Die negative Ergebnisentwicklung spiegelt im Wesentlichen den aufgrund der starken Nachfrageentwicklung erforderlichen Produktionshochlauf und die damit verbundenen Kosten wider. Darüber hinaus wirkte sich eine Veränderung des Projekt- und Produktmixes belastend auf die Ergebnisentwicklung aus. Die Adjusted EBIT-Marge belief sich auf 2,6 % (H1 2025: 16,3 %). Das Adjusted EBITDA lag bei 0,7 Mio. EUR, bei einer Marge von 3,4 % (H1 2025: 2,8 Mio. EUR, 16,7 %).

Die positive Entwicklung des Net Working Capitals, die insbesondere auf den Anstieg der Kundenanzahlungen und die Abarbeitung des Auftragsbestands zurückzuführen ist, führte zu einer Erhöhung des Free Cash Flow auf 0,6 Mio. EUR, gegenüber -1,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025.

Anhaltend starke Nachfrageentwicklung bietet hohe Visibilität für zukünftige Geschäftsentwicklung

SMAG konnte im ersten Halbjahr zusätzliche Neuaufträge gewinnen, darunter ein im Juni 2026 unterzeichneter Auftrag eines langjährigen Kunden zum Einsatz an der NATO-Ostflanke mit einem vereinbarten Nettoauftragsvolumen von rund 34 Mio. EUR. Dieser führte zu einer deutlichen Steigerung des Auftragsbestands aus Festaufträgen um 30 % auf 182 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 140 Mio. EUR). Der gesamte Auftragsbestand(2) lag zum 30. Juni 2026 mit 1,4 Mrd. EUR auf dem sehr hohen Niveau vom 31. Dezember 2025.

Ulrich Feindt, CEO und CFO der SMAG, kommentiert: „Unser hoher Auftragsbestand schafft eine starke Visibilität für unsere zukünftige Geschäftsentwicklung. Der bereits heute deutlich gestiegene Anteil von Festaufträgen bildet für die kommenden Jahre den zentralen Wachstumsmotor. Um diese Aufträge im Sinne unserer Kunden abarbeiten zu können, investieren wir beschleunigt in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten, die Automatisierung und internationale Marktbearbeitung.“

Prognose für Geschäftsjahr 2026 bestätigt, grosse Zuversicht für 2027 und darüber hinaus

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Erwartet werden weiterhin eine Gesamtleistung von 55 bis 60 Mio. EUR sowie eine Adjusted EBIT-Marge zwischen 19 und 21 %. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass sich die für die Projektumsetzung und Umsatzrealisierung massgeblichen Zulieferungen und kundenseitigen Abnahmeprozesse im Wesentlichen planmässig entwickeln. Die Zielerreichung wird durch die hohe Visibilität aus dem Auftragsbestand, die erwartete Umsatzrealisierung aus laufenden Projekten sowie den Ausbau der Kapazitäten und die jüngsten Auftragserfolge gestützt. Für das Geschäftsjahr 2027 und die Folgejahre rechnet SMAG mit weiter deutlich erhöhten Ausbringungsmengen im Zuge des Produktionshochlaufs und der damit einhergehenden Diversifikation der Lieferantenbasis, die die Umsatz- und Ergebnisentwicklung deutlich positiv beeinflussen werden.

Der Halbjahresbericht 2026 ist im Bereich Investor Relations auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smag.de/investor-relations verfügbar.

SMAG lädt Investoren und Analysten heute um 14 Uhr (MESZ) zu einem Earnings Call mit den beiden Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft ein. Die Registrierung ist unter https://www.appairtime.com/event/da5f2236-a116-4819-a4e0-b5aca37599d9 möglich.

Wesentliche Konzernkennzahlen H1 2026

In Mio. EUR H1 2026 H1 2025
Auftragsbestand
in EUR Mrd.		 1,4
(zum 30.06.2026)		 1,4
(zum 31.12.2025)   
Auftragsbestand aus
Festaufträgen		 182
(zum 30.06.2026)   		 140
(zum 31.12.2025)
Gesamtleistung 20,2 16,9
Umsatz 12,6 11,0
Adjusted EBIT 0,5 2,7
Adjusted EBIT-Marge 2,6 % 16,3 %
Adjusted EBITDA 0,7 2,8
Adjusted EBITDA-Marge      3,4 % 16,7 %
Free Cashflow 0,6 -1,5

(1) Adjustments: Bereinigungen von Währungseffekten, aussergewöhnliche Einmaleffekte und Gesellschafterumlage des Eigentümers AEQUITA (vor IPO, siehe auch Prospekt).
(2) Der Auftragsbestand teilt sich in die Bestandteile fixierte Aufträge, Rahmenaufträge, Folgegeschäft, und nicht vertraglich gesicherte Auftragsvolumina auf.


ÜBER DAS UNTERNEHMEN
Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.

INVESTOR-RELATIONS-KONTAKT
Jasmin Dentz
+49 6997124731
dentz@gfd-finanzkommunikation.de

PRESSE-KONTAKT
Elena Strikker
+49 5341302447
elena.strikker@smag.de

WICHTIGER HINWEIS
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Einschätzungen der Gesellschaft hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie der finanziellen und operativen Entwicklung widerspiegeln. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Planungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen oder regulatorischen Rahmenbedingungen, der Wettbewerbsdynamik, technologische Entwicklungen sowie weitere in den öffentlichen Veröffentlichungen der Gesellschaft beschriebene Faktoren. Die von der Gesellschaft veröffentlichte Prognose beruht auf Annahmen, die ganz oder teilweise ausserhalb des Einflussbereichs der Gesellschaft liegen; die tatsächlichen Ergebnisse können daher wesentlich von dieser Prognose abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Prognosen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu berichtigen, sofern sie dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.


29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMAG Mobile Antenna Masts AG
Windmühlenbergstrasse 20-22
38259 Salzgitter
Deutschland
E-Mail: ir@smag.de
Internet: https://www.smag.de/
ISIN: DE000A42FR12
WKN: A42FR1
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 391200Z3U78MGO36H028
EQS News ID: 2406606

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406606  29.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SMAG Mobile Antenna Masts AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SMAG Mobile Antenna Masts AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

28.09.26 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
28.09.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
28.09.26 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
28.09.26 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
28.09.26 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 SRB97U
Short 14’845.85 13.95 SXBVXU
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Burckhardt-Aktie stabil: Konzern liefert Kompressoren für Gasturbinen-Prüfstand

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.