SMAG Mobile Antenna Masts Aktie 158366283 / DE000A42FR12
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30.09.2026 17:41:53
EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts sichert sich einen Auftrag im Wert von 70 Millionen Euro für einsatzkritische mobile Kommunikationsinfrastruktur
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EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG
/ Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges
SMAG Mobile Antenna Masts sichert sich einen Auftrag im Wert von 70 Millionen Euro für einsatzkritische mobile Kommunikationsinfrastruktur
Salzgitter (Deutschland), 30. September 2026 – SMAG Mobile Antenna Masts AG ("SMAG"; ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1), ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, hat einen Vertrag mit einem europäischen Prime-Kunden aus der Verteidigungsbranche unterzeichnet, der ein vereinbartes Nettoumsatzvolumen von rund 70 Millionen Euro umfasst.
Die Unterzeichnung dieses Vertrags markiert die erfolgreiche Umwandlung eines Rahmenauftrags in einen Festauftrag und erhöht den Festauftragsbestand von SMAG erheblich. Bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 war der Festauftragsbestand von SMAG um 30 % auf 182 Mio. EUR (Stand: 30. Juni 2026) gestiegen. Das nun vereinbarte zusätzliche Auftragsvolumen von 70 Mio. EUR treibt diese positive Entwicklung weiter voran und sorgt für zusätzliche Planungssicherheit hinsichtlich des künftigen Wachstums.
Bei diesem Vertrag handelt es sich bereits um den zweiten Grossauftrag, der 2026 mit dem gleichen Kunden unterzeichnet wurde; der vereinbarte Zeitraum für die Umsatzrealisierung erstreckt sich von 2028 bis 2035. Die Mastkomponenten von SMAG werden in zwei Schritten in das Gesamtsystem integriert, das für den Einsatz in einer einsatzkritischen mobilen Kommunikationsinfrastruktur vorgesehen ist.
Ulrich Feindt, Vorstandsvorsitzender der SMAG Mobile Antenna Masts AG: „Wir sind ausserordentlich stolz auf den Abschluss dieses Grossauftrags mit einem unserer wichtigsten Kunden, mit dem uns eine mehr als 20-jährige Geschäftsbeziehung verbindet. Dies ist ein weiterer Meilenstein, um die vor uns liegenden, erheblichen Wachstumschancen konsequent zum Wohle unserer Aktionäre zu nutzen.“
Aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen können keine weiteren Informationen zum Kunden bekannt gegeben werden.
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMAG Mobile Antenna Masts AG
|Windmühlenbergstrasse 20-22
|38259 Salzgitter
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@smag.de
|Internet:
|https://www.smag.de/
|ISIN:
|DE000A42FR12
|WKN:
|A42FR1
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|LEI Code:
|391200Z3U78MGO36H028
|EQS News ID:
|2408224
|Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2408224 30.09.2026 CET/CEST
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