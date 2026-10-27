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27.10.2026 07:30:04

EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG stärkt operative Führung mit Alexander Güntzel als neuem COO

SMAG Mobile Antenna Masts
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EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Personalie
SMAG Mobile Antenna Masts AG stärkt operative Führung mit Alexander Güntzel als neuem COO

27.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMAG Mobile Antenna Masts AG stärkt operative Führung mit Alexander Güntzel als neuem COO

  • Alexander Güntzel wird zum 16. November 2026 Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands.
  • Erfahrener Industrieexperte bringt umfassende Kompetenz in der Industrialisierung und Skalierung anspruchsvoller Produktionsprozesse mit.
  • Fokus auf Produktion und Qualität für die weitere Stärkung der SMAG in ihren Kernbereichen.
  • Kai Oppermann scheidet zum Ablauf des 15. November 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand aus.

Salzgitter, 27. Oktober 2026 – Die SMAG Mobile Antenna Masts AG (ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1, „SMAG“ oder die „Gesellschaft“) stärkt ihre operative Führung: Der Aufsichtsrat hat Alexander Güntzel mit Wirkung zum 16. November 2026 zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands bestellt. Seine Bestellung läuft bis zum 31. Dezember 2028. Er folgt auf Kai Oppermann, der sein Vorstandsamt im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf des 15. November 2026 niedergelegt hat.

Mit Alexander Güntzel gewinnt die SMAG einen erfahrenen Industrieexperten für die nächste Phase ihrer operativen Entwicklung. Seine Kompetenz in der Steuerung komplexer Fertigungsprozesse, im Hochlauf von Produktionsstandorten und in der industriellen Transformation ist für die Weiterentwicklung der SMAG als Anbieter anspruchsvoller Antennenmastsysteme für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen von besonderer Bedeutung. Als COO wird er die Bereiche Produktion und Qualität verantworten. Im Mittelpunkt stehen die Skalierung der Fertigung, zuverlässige Produktionsabläufe und die konsequente Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements.

Alexander Güntzel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Industrie und der operativen Führung internationaler Produktionsunternehmen. Seit 2022 ist er für die Beteiligungsgesellschaft AEQUITA tätig, zuletzt als Director Operations. Parallel verantwortete er als Chief Operating Officer die operative Führung der Willi Elbe Group. Seine Schwerpunkte liegen in der Transformation industrieller Unternehmen sowie im Aufbau, Hochlauf und der Weiterentwicklung von Produktionsstandorten.

Esra Himmel, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, erklärt: „Mit Alexander Güntzel gewinnen wir einen operativ erfahrenen Vorstand, der die Industrialisierung und Skalierung anspruchsvoller Produktionsprozesse aus der Praxis kennt. Für unsere Kunden im Defence- und Sicherheitsbereich sind Qualität, Zuverlässigkeit und Lieferfähigkeit entscheidend. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

Ulrich Feindt, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, erklärt: „Unsere Antennenmastsysteme erfüllen anspruchsvolle Aufgaben in der mobilen Kommunikation – insbesondere im Verteidigungs- und Sicherheitsumfeld. Mit Alexander Güntzel wollen wir unsere industriellen Fähigkeiten gezielt weiterentwickeln und unsere Fertigung auf die Anforderungen unserer Kunden ausrichten. Seine Erfahrung im Produktionshochlauf und in der operativen Steuerung komplexer Industrieunternehmen ist dafür eine wertvolle Verstärkung.“

Zum Ausscheiden von Kai Oppermann ergänzt Ulrich Feindt: „Im Namen der Gesellschaft und auch persönlich danke ich Kai Oppermann für seinen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der SMAG. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

 

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.

INVESTOR-RELATIONS-KONTAKT

Jasmin Dentz
+49 6997124731
dentz@gfd-finanzkommunikation.de

PRESSE-KONTAKT

Elena Strikker
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27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMAG Mobile Antenna Masts AG
Windmühlenbergstrasse 20-22
38259 Salzgitter
Deutschland
E-Mail: ir@smag.de
Internet: https://www.smag.de/
ISIN: DE000A42FR12
WKN: A42FR1
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 391200Z3U78MGO36H028
EQS News ID: 2422624

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
 
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2422624  27.10.2026 CET/CEST

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