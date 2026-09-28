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28.09.2026 15:11:43

EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG gewinnt Auftrag von europäischem Tier-1-Kunden

SMAG Mobile Antenna Masts
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EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
SMAG Mobile Antenna Masts AG gewinnt Auftrag von europäischem Tier-1-Kunden

28.09.2026 / 15:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMAG Mobile Antenna Masts AG gewinnt Auftrag von europäischem Tier-1-Kunden

Salzgitter (Deutschland), 28. September 2026 – SMAG Mobile Antenna Masts AG ("SMAG"; ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1), ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, hat einen Festauftrag mit einem vereinbarten Nettoumsatzvolumen von rund 6 Millionen Euro im Servicesegment erhalten. Gegenstand des Auftrags ist die Ertüchtigung von unseren Systemen für einen erweiterten Einsatz eines europäischen Tier-1-Kunden, der diese vorwiegend für missionskritische Verteidigungsanwendungen in Europa nutzt. Der gewonnene Auftrag erhöht die Visibilität der erwarteten Gesamtleistung sowie des Auftragsabwicklungsprofils von SMAG.

Der Vertrag unterstreicht erneut die Fähigkeit von SMAG, die Sales-Pipeline schrittweise in Festaufträge zu überführen. Der gesamte Auftragsbestand belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 1,4 Mrd. EUR. Darüber hinaus führt SMAG fortgeschrittene Gespräche über weitere Vertragsabschlüsse und wird hierüber zu gegebener Zeit informieren.

Ulrich Feindt, Vorstandsvorsitzender der SMAG Mobile Antenna Masts AG: „Dieser Auftrag verdeutlicht das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit im Servicebereich, Systeme über smarte Upgrades für neue Herausforderungen zu ertüchtigen und unterstreicht auch in diesem Segment das enorme Wachstumspotential der kommenden Jahre.“

Aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen können keine weiteren Informationen zum Kunden bekannt gegeben werden.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN
Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.

INVESTOR-RELATIONS-KONTAKT
Jasmin Dentz
+49 6997124731
dentz@gfd-finanzkommunikation.de 

PRESSE-KONTAKT
Elena Strikker
+49 5341302447
elena.strikker@smag.de


28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMAG Mobile Antenna Masts AG
Windmühlenbergstrasse 20-22
38259 Salzgitter
Deutschland
E-Mail: ir@smag.de
Internet: https://www.smag.de/
ISIN: DE000A42FR12
WKN: A42FR1
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 391200Z3U78MGO36H028
EQS News ID: 2406414

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406414  28.09.2026 CET/CEST

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