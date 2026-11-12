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12.11.2026 07:00:14

EQS-News: SMA Gruppe: Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten auf hohem Niveau  

SMA Solar
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EQS-News: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
SMA Gruppe: Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten auf hohem Niveau  

12.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News der SMA Solar Technology AG

SMA Gruppe: Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten auf hohem Niveau

  • Umsatz mit 1.160,7 Mio. Euro über Vorjahr (9M 2025: 1.134,7 Mio. Euro)
  • EBITDA vor Sondereffekten erreicht 109,6Mio.Euro (9M 2025: 118,6 Mio. Euro); EBITDA einschliesslich Sondereffekte bei 146,3 Mio. Euro (9M 2025: -16,9 Mio. Euro)
  • Hoher Auftragsbestand zum 30. September 2026 bei 1,9 Mrd. Euro (30. September 2025: 1,3 Mrd. Euro)
  • Large Scale & Project Solutions planmässig leicht unter Vorjahr
  • Home & Business Solutions steigert Umsatz und EBIT deutlich
  • Vorstand konkretisiert angehobene Prognose in der oberen Hälfte der Bandbreiten

Niestetal, 12. November 2026 – Der Konzernumsatz der SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) lag in den ersten neun Monaten 2026 mit 1.160,7 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau (9M 2025: 1.134,7 Mio. Euro) und beinhaltet unter anderem den reduzierenden Effekt der US-Zollrückerstattungen in Höhe von 22,3 Mio. Euro. Ohne Berücksichtigung des Zolleffekts erreichte der Umsatz 1.183,0 Mio. Euro.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug vor Berücksichtigung der nachfolgenden Effekte, die vorrangig der Division Home & Business Solutions zuzuordnenden sind, 109,6 Mio. Euro (9M 2025: 118,6 Mio. Euro). Positive Ergebniseffekte resultierten aus der Verwertung zuvor wertberichtigter Vorräte (39,2 Mio. Euro) und aus Veränderungen von Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen (6,7 Mio. Euro) sowie Auflösungen von Personalrückstellungen im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprogramm (3,1 Mio. Euro). Gegenläufig wirkten sich Aufwendungen für externe Verkaufsprovisionen für ein Projekt im Rahmen der Transformation (3,1 Mio. Euro) sowie Rückstellungen für eine mögliche Inanspruchnahme von Versicherungsentschädigungsleistungen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrages auf das Ergebnis aus. Des Weiteren wurden in der Division Large Scale & Project Solutions Rückstellungen für mögliche kundenseitige Rechtsstreitigkeiten in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrages berücksichtigt.

Das Vorjahr war durch eine Schadensausgleichzahlung sowie einer Auflösung von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der Abwicklung eines O&M-Vertrages in Nordamerika und die Veräusserung der coneva GmbH insgesamt mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag positiv beeinflusst. Gegenläufig wirkten sich Wertminderungen auf Vorräte im Rahmen von Werthaltigkeitstests (121,4 Mio. Euro), die Zuführung zu Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen (24,6 Mio. Euro), eine Wertberichtigung auf Forderungen in den USA aufgrund des Insolvenzantrages eines Kunden (7,5 Mio. Euro) sowie positive Sondereffekte von insgesamt 18,0 Mio. Euro aus.

Unter Einbeziehung der genannten Ergebniseffekte sowie der erfolgswirksamen US-Zollrückerstattungen in Höhe von 18,6 Mio. Euro erhöhte sich das EBITDA im Berichtszeitraum deutlich auf 146,3 Mio. Euro (9M 2025: -16,9 Mio. Euro). Das entspricht einer EBITDA-Marge von 12,6 Prozent (9M 2025: -1,5 Prozent).

Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) verbesserte sich signifikant auf 107,4 Mio. Euro (9M 2025: - 123,2 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf 9,3 Prozent (9M 2025: -10,9 Prozent).

Das Konzernergebnis stieg auf 98,9 Mio. Euro (9M 2025: -144,5 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug somit 2,85 Euro (9M 2025: -4,16 Euro).

Die Net Working Capital Quote lag mit 12,5 Prozent unter dem Wert zum Vorjahresende (31. Dezember 2025: 14,0 Prozent) und damit leicht unter dem vom Management angestrebten Korridor von13 Prozent bis16 Prozent.

Der Free Cashflow stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf 135,8 Mio. Euro nach 114,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Wesentliche Treiber waren das verbesserte Konzernergebnis sowie geringere Investitionen aufgrund niedrigerer aktivierter Entwicklungsleistungen. Die Nettoliquidität stieg zum 30. September 2026 signifikant auf 301,6 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Wert zum Jahresende 2025 mit 176,4 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 31,3 Prozent (31. Dezember 2025: 28,0 Prozent).

Der Auftragsbestand des Konzerns konnte zum 30. September 2026 auf insgesamt 1.857,6 Mio. Euro merklich ausgebaut werden (30. September 2025: 1.281,7 Mio. Euro). Der Bestand betrifft überwiegend die Division Large Scale & Project Solutions einschliesslich zeitraumbezogene Umsatzrealisierungen im Rahmen von Batteriespeicherprojekten der Altenso GmbH. Mit 1.517,5 Mio. Euro entfallen dabei rund drei Viertel des Auftragsbestands auf das Produktgeschäft (30. September 2025: 950,0 Mio. Euro).

Geschäftsverlauf der Division Large Scale & Project Solutions plangemäss

Die Division Large Scale & Project Solutions verzeichnete im Zeitraum Januar bis September 2026 einen leichten Umsatzrückgang um 2,6 Prozent auf 928,8 Mio. Euro (9M 2025: 953,4 Mio. Euro). Diese Entwicklung entspricht, der für das Geschäftsjahr erwarteten Umsatzverteilung mit der stärksten Umsatzrealisierung im vierten Quartal. Ein weiterer Grund sind die im zweiten Quartal erhaltenen US-Zollrückerstattungen, die den Umsatz mindern, da Erstattungen weiterbelasteter Zölle an Kunden als Umsatzminderung erfasst werden.

Das EBIT der Division Large Scale & Project Solutions verringerte sich auf 130,2 Mio. Euro (9M 2025: 199,7 Mio. Euro), die EBIT-Marge lag bei 14,0 Prozent (9M 2025: 20,9 Prozent). Im Ergebnis enthalten sind neben den US-Zollrückerstattungen aus dem zweiten Quartal erhöhte Serviceaufwendungen für Garantie- und Gewährleistungsfälle sowie Rückstellungen für noch erwartete Service- und Nachbesserungsmassnahmen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrages. Das Vorjahresergebnis war durch Wertminderungen auf Vorräte (1,1 Mio. Euro) sowie einer Wertberichtigung auf Forderungen in den USA (7,5 Mio. Euro) negativ beeinflusst. Gegenläufig wirkte sich die Auflösung einer Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der Abwicklung eines O&M-Vertrages in Nordamerika in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages auf das Ergebnis aus. Der Auftragsbestand der Division verbesserte sich zum 30. September 2026 deutlich auf 1.732,1 Mio. Euro nach 1.298,2 Mio. Euro zum Geschäftsjahresende 2025. Hierzu beigetragen haben insbesondere ein höherer Auftragseingang bei Batteriewechselrichtern sowie die starke internationale Ausrichtung, insbesondere auf den US-Markt.

Home & Business Solutions steigert Umsatz und EBIT deutlich

Der Umsatz der Division Home & Business Solutions stieg aufgrund erhöhter Nachfrage signifikant um 27,9 Prozent auf 231,9 Mio. Euro (9M 2025: 181,3 Mio. Euro). Das EBIT verbesserte sich ebenfalls deutlich auf -28,9 Mio. Euro (9M 2025: -322,1 Mio. Euro). Hierin enthalten sind die vorstehend beschriebenen positiven Ergebniseffekte sowie Rückstellungen für Einzelfallgewährleistungen und mögliche Inanspruchnahmen von Versicherungs-entschädigungsleistungen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrages. Die EBIT-Marge betrug damit -12,5 Prozent (9M 2025: -177,7 Prozent). Das Vorjahr wurde durch Wertminderungen auf Vorräte in Höhe von 121,4 Mio. Euro sowie durch die Zuführungen zu Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen in Höhe von 24,6 Mio. Euro beeinflusst. Darüber hinaus belasteten Wertminderungen auf Maschinen und Produktionsanlagen in Höhe von 29,2 Mio. Euro sowie Wertminderungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte in Höhe von 36,2 Mio. Euro das Ergebnis der Division.

„Die positive Nachfragedynamik in der Division Home & Business Solutions hat sich im dritten Quartal fortgesetzt. Wir sehen vor allem bei unserem neuen dreiphasigen Hybridwechselrichter grosses Interesse und einen guten Auftragseingang. Auch in der Division Large Scale haben wir im dritten Quartal erneut einen erfreulichen Auftragseingang von 480 Mio. Euro verzeichnet. Unser Auftragsbestand Ende September 2026 liegt damit bei 1,9 Mrd. Euro. Diese Entwicklung unterstreicht die hohe Nachfrage nach unseren innovativen Lösungen und bestätigt, dass wir mit unserer Produktentwicklung die Anforderungen unserer Kunden adressieren“, sagt Olaf Heyden, Chief Operating Officer SMA.

Vorstand konkretisiert Prognose in der oberen Hälfte

Der SMA Vorstand konkretisiert die am 16. Juli 2026 angehobene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 in der oberen Hälfte der Prognosebandbreiten und erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 1.675 Mio. Euro bis 1.725 Mio. Euro; zuvor 1.625 Mio. Euro bis 1.725 Mio. Euro (2025: 1.516,0 Mio. Euro). Für das EBITDA wird nun ein Wert zwischen 205 Mio. Euro und 230 Mio. Euro prognostiziert; zuvor 180 Mio. Euro bis 230 Mio. Euro (2025: – 65,4 Mio. Euro).

„Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigt unsere Erwartungen für das Gesamtjahr. Auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs und der für das vierte Quartal erwartenden Entwicklung rechnen wir damit, beim Umsatz und EBITDA die obere Hälfte der angehobenen Prognosespannen zu erreichen. Gleichzeitig sehen wir eine starke Verbesserung der Nettoliquidität, die bereits in den ersten neun Monaten signifikant über dem Vorjahr liegt. Darüber hinaus zeigt der hohe Auftragsbestand in der Division Large Scale & Project Solutions unsere starke Positionierung bei Grossanlagen. Und die zunehmende Bedeutung von Batteriespeichern eröffnet zusätzliche Marktchancen für unser bestehendes Produktportfolio, auch mit Blick auf die Anforderungen von Datencentern“, erklärt Dr. Kaveh Rouhi, Finanzvorstand SMA.

 

Weiterführende Informationen

Die Neunmonatsbericht Januar bis September 2026 steht auf der Internetseite www.SMA.de/IR/Finanzberichte zum Abruf bereit. SMA wird den Geschäftsverlauf im Rahmen einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren am 12. November 2026 um 13:30 Uhr (CET) erläutern. Eine Übersicht der Analystenschätzungen (Consensus) ist unter www.SMA.de/investor-relations/analyst-coverage-consensus abrufbar.

Über SMA

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen runden das Angebot ab. Die seit 2006 weltweit verkauften SMA Solar-Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 156 GW haben dazu beigetragen, Treibhausgasemissionen von über 69 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Dies entspricht vermiedenen Umweltkosten von rund 21 Mrd. Euro. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im SDAX sowie TecDax gelistet.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germany

 

Kontakt Presse:

Nina McDonagh

Tel. +49 561 9522425911

Presse@SMA.de

 

Kontakt Investor Relations:

Thomas Fritsche

Tel. +49 561 95221404

Investor.Relations@SMA.de

 

Disclaimer:

Diese Corporate News dient lediglich zur Information und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren der SMA Solar Technology AG („Gesellschaft“) oder einer gegenwärtigen oder zukünftigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft (gemeinsam mit der Gesellschaft: „SMA Gruppe“) dar noch sollte sie als Grundlage einer Abrede, die auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder eines Unternehmens der SMA Gruppe gerichtet ist, verstanden werden.

Diese Corporate News kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der SMA Solar Technology AG (SMA oder Gesellschaft) derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäss Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schliessen diejenigen ein, die SMA in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der SMA Webseite www.SMA.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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