EQS-News: Sirma feiert Börsendebüt in Frankfurt mit Eröffnungsglockenzeremonie

Sirma feiert Börsendebüt in Frankfurt mit Eröffnungsglockenzeremonie

Doppelnotierung unterstützt nächste Phase des europäischen Wachstums

Frankfurt/Sofia, 24. Februar 2026. Die Sirma Group Holding AD (Sirma) feiert heute einen bedeutenden Meilenstein auf ihrem Weg an den Kapitalmärkten: Sie läutet die Eröffnungsglocke an der Frankfurter Wertpapierbörse. Dieses Ereignis markiert den erfolgreichen Abschluss des Doppellistings und eröffnet neue Wege für die Expansion in eines der führenden Finanzzentren Europas.

Die feierliche Eröffnung fand im Beisein des Vorstands und der Geschäftsleitung von Sirma sowie geladener Partner, langjähriger Kooperationspartner und hochrangiger Vertreter der Frankfurter und der Bulgarischen Börse statt. Dieser Meilenstein markiert Sirmas Entwicklung von einem regionalen Technologieführer und Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz zu einem international anerkannten Anbieter von Unternehmenssoftware mit verbessertem Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten.

Was Sirma in der Technologielandschaft auszeichnet, ist seine einzigartige Position als Unternehmen, das seit seiner Gründung 1992 intelligente Softwarelösungen entwickelt. Als europäischer Technologiekonzern bietet Sirma Unternehmenssoftwarelösungen mit einem starken und stetig wachsenden Fokus auf künstliche Intelligenz als Schlüsselfaktor für die digitale Transformation. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Reise und Gastgewerbe, Transport und Logistik, Einzelhandel und dem öffentlichen Sektor. Sirma kombiniert fundiertes Branchenwissen mit proprietären Plattformen, komplexen Unternehmenssystemen und fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, die über die Sirma.AI Enterprise-Plattform bereitgestellt wird, um Organisationen bei ihrer digitalen Transformation sowie der Transformation ihrer Daten und Prozesse zu unterstützen. Diese Lösungen wandeln komplexe Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse um und fördern so Wachstum, Resilienz und operative Effizienz für Hunderte von Kunden weltweit.

Sirma ist bereits seit 2015 an der Bulgarischen Börse notiert. Der Börsengang in Frankfurt erweitert den Zugang für Investoren, erhöht die Liquidität und stärkt die Sichtbarkeit bei internationalen institutionellen Anlegern. Die gemeinsamen Anstrengungen beider Börsen haben Wachstumschancen für neue Marktteilnehmer im EuroBridge-Segment geschaffen, in dem Sirma gelistet ist.

Tsvetan Alexiev, CEO der Sirma Group Holding, erklärte:

„Frankfurt bietet die perfekte Kombination aus technologieaffinen Investoren, der Nähe zu unseren Kernmärkten in der DACH-Region und Westeuropa sowie strengen Governance-Standards, die sich nahtlos in unsere Philosophie einfügen. Es dient als ideale Plattform, um Sirmas globale Sichtbarkeit in dieser entscheidenden Wachstumsphase zu stärken. Dies ist ein wegweisender Moment für Sirma und bestärkt uns in unserer Entscheidung, einen mutigen Schritt in eines der etabliertesten Finanzzentren Europas zu wagen. Wir sehen dies als positives Signal für internationale Investoren und für bulgarische Unternehmen, die bereit sind, sich im globalen Wettbewerb zu behaupten.“

Manyu Moravenov, CEO der Bulgarischen Börse, kommentierte:

„Die Doppelnotierung von Sirma ist ein bedeutender Erfolg, nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern für den gesamten bulgarischen Kapitalmarkt. Dieser Meilenstein beweist, dass bulgarische Unternehmen erfolgreich auf dem europäischen Markt konkurrieren und gleichzeitig ihre starke Verbundenheit zum Heimatmarkt bewahren können. Wir sind stolz darauf, dass Sirma sich entschieden hat, die Zusammenarbeit mit der Bulgarischen Börse (BSE) fortzusetzen und im Zuge der internationalen Expansion die Möglichkeiten des EuroBridge-Segments sowie unsere enge Partnerschaft mit der Deutschen Börse zu nutzen.

Wir erwarten, dass Bulgariens Weg in die Eurozone das Vertrauen der Investoren und die Sichtbarkeit weiter stärken und mehr bulgarische Unternehmen dazu anregen wird, internationales Interesse zu wecken und Zugang zu einem breiteren Kapitalpool zu erhalten. EuroBridge hat sich bereits als zuverlässiger Weg für führende Unternehmen auf der Suche nach globalen Investoren etabliert. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum und den Erfolg des Unternehmens in beiden Märkten zu unterstützen.“

Caroline von Linsingen, Leiterin IPO & Growth Financing bei der Deutschen Börse, fügte hinzu:

„Wir freuen uns, die Sirma Group Holding an der Frankfurter Wertpapierbörse begrüssen zu dürfen. Diese Doppelnotierung unterstreicht die Integration der europäischen Kapitalmärkte und Frankfurts Rolle als Tor für innovative europäische Unternehmen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Plattform Sirma dabei unterstützen kann, die Sichtbarkeit und Liquidität des Unternehmens in Europa und darüber hinaus zu erhöhen.“

Ein europäischer Technologiekonzern im grossen Stil

Sirma betritt den Frankfurter Markt als etablierter europäischer Technologiekonzern mit über 800 Mitarbeitern und einer langen Tradition als Pionier im Bereich KI. Seit 1992 entwickelt das Unternehmen KI-gestützte Software für komplexe Herausforderungen in stark regulierten Branchen. Dieser jahrzehntelange Fokus auf intelligente Automatisierung, Datenanalyse und Entscheidungsunterstützungssysteme bildet die solide Grundlage für die aktuellen KI-Plattformen von Sirma.

Im Jahr 2025 erwirtschaftete Sirma einen konsolidierten Umsatz von rund 66 Millionen Euro, davon 43 % wiederkehrende Umsätze. Dies unterstreicht die Bedeutung der KI-gestützten Lösungen für Unternehmen und die langjährigen Kundenbeziehungen. Ende Januar 2026 lag die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei rund 77 Millionen Euro. Der Aktienkurs legte 2025 um 94 % zu und stieg von 0,50 EUR auf 0,97 EUR. Die positive Entwicklung setzte sich 2026 fort und erreichte am 30. Januar 1,29 EUR.

Die Doppelnotierung ermöglicht den Zugang zu einem breiteren Analystenkreis und institutionellen Anlegern, die die Wirtschaftlichkeit von Unternehmenssoftware und Modelle mit wiederkehrenden Einnahmen verstehen. Sirma bietet einen risikoarmen Einstieg in europäische KI-Technologie für Unternehmen. Das Unternehmen zeichnet sich durch mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Implementierung von KI, zehn Jahre geprüfte Finanzberichte als börsennotiertes Unternehmen, diversifizierte Einnahmequellen in verschiedenen Branchen und kontinuierliche Investitionen in die Modernisierung seiner KI-Plattform der nächsten Generation aus.

Über die Sirma Group Holding

Die 1992 gegründete Sirma Group Holding (Sirma) ist ein etablierter und zuverlässiger Software-Technologiepartner und seit ihren Anfängen ein Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz. Mit über 33 Jahren Erfahrung und mehr als 800 Experten kombiniert Sirma fundiertes Branchenwissen mit modernster KI, um die wichtigsten Branchen weltweit zu unterstützen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf kundenspezifische Softwareentwicklung, Systemintegration und IT-Beratung und verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Transport, Logistik, Einzelhandel, Reise und Gastgewerbe sowie im öffentlichen Sektor.

Die KI-gestützten Lösungen von Sirma wandeln komplexe Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse um und fördern so Wachstum und Effizienz für Hunderte von Kunden weltweit. Sirma hat seinen Hauptsitz in Sofia und ist an der Bulgarischen Börse (BSE: SIRM) und der Frankfurter Börse (FSE: SIRM) notiert. Das Unternehmen ist global mit Niederlassungen in den USA, Grossbritannien, Deutschland, Albanien, Rumänien, Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.

Handelsinformationen

Ticker: SIRM | WKN: A142WT | ISIN: BG1100032140

Börse: Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) | Bulgarische Börse (BSE)

