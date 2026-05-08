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sino Aktie 1205802 / DE0005765507

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08.05.2026 16:05:33

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf der Frühjahrskonferenz

sino
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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Konferenz
sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf der Frühjahrskonferenz

08.05.2026 / 16:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 08. Mai 2026
 
Die sino AG nimmt an der diesjährigen Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main teil.

CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag, den 11. Mai 2026 um 10:40 Uhr die Entwicklung der sino und insbesondere seine Erwartungen für das Beteiligungsunternehmen Trade Republic - Deutschlands wertvollstem Startup mit zuletzt €12,5 Mrd. Bewertung.

Für Rückfragen und Gespräche steht er ebenfalls zur Verfügung.

Die Präsentation ist unter folgendem Link live zu sehen:

https://equityforum.de/en/page/monday1

Die Präsentation wird im Anschluss auf der Homepage der sino zur Verfügung gestellt.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de |
0211 3611–2040
 

08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2324336

 
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2324336  08.05.2026 CET/CEST

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