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31.08.2026 13:05:23

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Dienstag auf der Herbstkonferenz

sino
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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Konferenz
sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Dienstag auf der Herbstkonferenz

31.08.2026 / 13:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 31. August 2026 

Die sino AG nimmt an der diesjährigen Herbstkonferenz in Frankfurt am Main teil. 

CEO Ingo Hillen präsentiert am Dienstag, den 1. September 2026 um 9:15 Uhr die Entwicklung der sino, seine Einschätzungen zum Beteiligungsunternehmen Trade Republic - mit zuletzt 12,5 Mrd. € Bewertung eines der wertvollsten Startups Deutschlands - und zum neuen Altersvorsorgedepot. 

Für Rückfragen und Gespräche steht er vor Ort zur Verfügung. 

Die Präsentation ist unter folgendem Link heute ab ca. 17 Uhr abrufbar und morgen um 9:15 Uhr live zu sehen: https://ef-conference.com/watch/4bf6f89f-03cc-4274-815d-2f2990be4466

Die Präsentation wird im Anschluss auf der Homepage der sino zur Verfügung gestellt; ein Mitschnitt folgt kurzfristig.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611-2040
 

31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299008GFCQY16M45R85
EQS News ID: 2391076

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391076  31.08.2026 CET/CEST

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