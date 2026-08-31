sino Aktie 1205802 / DE0005765507
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31.08.2026 13:05:23
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Dienstag auf der Herbstkonferenz
|
EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Düsseldorf, 31. August 2026
Die sino AG nimmt an der diesjährigen Herbstkonferenz in Frankfurt am Main teil.
CEO Ingo Hillen präsentiert am Dienstag, den 1. September 2026 um 9:15 Uhr die Entwicklung der sino, seine Einschätzungen zum Beteiligungsunternehmen Trade Republic - mit zuletzt 12,5 Mrd. € Bewertung eines der wertvollsten Startups Deutschlands - und zum neuen Altersvorsorgedepot.
Für Rückfragen und Gespräche steht er vor Ort zur Verfügung.
Die Präsentation ist unter folgendem Link heute ab ca. 17 Uhr abrufbar und morgen um 9:15 Uhr live zu sehen: https://ef-conference.com/watch/4bf6f89f-03cc-4274-815d-2f2990be4466
Die Präsentation wird im Anschluss auf der Homepage der sino zur Verfügung gestellt; ein Mitschnitt folgt kurzfristig.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611-2040
31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2391076
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2391076 31.08.2026 CET/CEST
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