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23.11.2026 09:00:03
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Kooperationsvertrag mit der Baader Bank vorzeitig verlängert
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EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
Düsseldorf, 23. November 2026
Die sino AG | High End Brokerage und die Baader Bank AG haben ihren Kooperationsvertrag vorzeitig um weitere Jahre verlängert. Die Baader Bank führt damit auch künftig die Konten und Depots der sino Kunden und wickelt deren Wertpapiergeschäfte ab. Aufgrund der vorzeitigen Verlängerung erhält die sino AG von der Baader Bank eine Sonderzahlung, die sie im laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 erfolgswirksam vereinnahmt.
Ingo Hillen und Karsten Müller, Vorstände der sino AG: „Die Baader Bank ist seit 2022 der richtige Partner für uns und unsere Kunden. Deshalb haben wir verlängert. Unsere Heavy Trader wissen damit, wo Konto, Depot und Handel in den nächsten Jahren zu Hause sind. Und eins ist sicher: sino bleibt der Broker für Heavy Trader in Deutschland.“
„Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit sino ist ein starkes Zeichen des gegenseitigen Vertrauens. Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen und gemeinsam voranzutreiben. Mit unserer Plattform und unserem Handelsangebot Baader Trading wollen wir unseren Partnern eine leistungsfähige Basis für ihr Geschäft bieten. Die Verbindung aus verlässlicher Zusammenarbeit und der gemeinsamen Schaffung zukunftsfähiger Perspektiven und Produkte steht dabei für uns im Mittelpunkt“, sagt Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.
Der Kooperationsvertrag wurde im August 2021 geschlossen. Seit 2022 werden die sino Kunden über die Baader Bank abgewickelt. Zum Angebot für sino Kunden gehört auch das Handelsangebot Baader Trading der Baader Bank.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender: ihillen@sino.de | 0211 3611 2040
23.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2440100
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2440100 23.11.2026 CET/CEST
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