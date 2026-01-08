Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’433 -0.5%  Bitcoin 71’750 -1.5%  Dollar 0.7972 -0.1%  Öl 60.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Straumann117544866Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Implenia-Aktie: Milliardenprojekt stärkt Auftragsbestand
Henkel-Aktie im Blick: Konzern prüft möglichen Zukauf in den USA
Nordex-Aktie: Windkraftaufträge aus Spanien erhalten
Ypsomed-Aktie: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen
Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat
Suche...
08.01.2026 08:00:04

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember

08.01.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 8. Januar 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Dezember 83.295 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 35,21 % gegenüber dem Vormonat (+42,54 % ggü. Dezember 2024).
 
  Dezember 2025 November 2025 Dezember 2024
Orders gesamt 83.295 128.555 58.438
Wertpapier–Orders 82.069 125.676 54.548
Future–Kontrakte 5.269 9.637 7.379

Im Dezember lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 148,15 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 15,10 % gegenüber dem Vormonat (+9,41 % ggü. Dezember 2024). Per 31.12.2025 wurden bei der sino AG 306 Depots betreut (+0,33 % ggü. Vormonat).

 

08.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2256338

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256338  08.01.2026 CET/CEST

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
07.01.26 SMI setzt neue Bestmarke
07.01.26 Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
07.01.26 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
07.01.26 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
07.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Vor der 25‘000er-Barriere
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’823.94 19.59 S4FBCU
Short 14’101.11 13.88 SWUB0U
Short 14’662.18 8.74 BIASPU
SMI-Kurs: 13’324.03 07.01.2026 17:30:00
Long 12’725.92 19.59 SAPBLU
Long 12’447.96 13.95 S1FBQU
Long 11’905.64 8.94 S3JBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt höheres Hold-Rating
Commerzbank-Aktie schwächer: Orcel dämpft Spekulationen um UniCredit-Übernahme
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Kurseinbussen
Idorsia Aktie News: Idorsia fällt am Mittwochvormittag
Nach neuem Rekordhoch: SMI geht kaum verändert aus dem Handel -- DAX zum Handelsende nahe Bestmarke -- US-Börsen schliessen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend im Minus

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:02 Berliner CDU-Fraktion berät über Wegner und Stromausfall
07:55 Wo tanken 2025 am teuersten war
07:51 Kreise: Henkel erwägt Übernahme von US-Shampoo-Hersteller Olaplex
07:35 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste
07:34 ROUNDUP: Bahn und GDL starten Tarifrunde ohne Streikgefahr
07:34 ROUNDUP: Vor diesen Großbaustellen steht die Union im Wahljahr 2026
07:34 ROUNDUP 2: USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück
07:39 Samsung-Aktie nach Allzeithoch letztlich tiefer: Rekordumsatz und -gewinn im vierten Quartal
07:14 DAX-FLASH: Kleiner Rückschritt - Indikation aber noch über 25.000 Punkten
07:09 ROUNDUP: GDL-Chef Reiß setzt auf Bahn-Tarifrunde ohne Arbeitskämpfe