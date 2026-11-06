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06.11.2026 08:00:04
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 81.354 Orders im Oktober
|
EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Düsseldorf, 6. November 2026
Im Oktober lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 187,88 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 3,28 % gegenüber dem Vormonat (-4,34 % ggü. Oktober 2025). Per 31.10.2026 wurden bei der sino AG 314 Depots betreut (+0,32 % ggü. Vormonat).
06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2429442
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429442 06.11.2026 CET/CEST
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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