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sino Aktie 1205802 / DE0005765507

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07.09.2026 08:00:04

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 79.400 Orders im August

sino
108.00 EUR 0.00%
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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 79.400 Orders im August

07.09.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 7. September 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat August 79.400 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 22,37 % gegenüber dem Vormonat (-19,84 % ggü. August 2025).
 
  August 2026 Juli 2026 August 2025
Orders gesamt 79.400 102.276 99.058
Wertpapier–Orders 78.507 101.096 96.705
Future–Kontrakte 4.410 4.981 5.106

Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 176,05 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 14,96 % gegenüber dem Vormonat (+12,26 % ggü. August 2025). Per 31.08.2026 wurden bei der sino AG 310 Depots betreut (+0,32% ggü. Vormonat).
 

07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299008GFCQY16M45R85
EQS News ID: 2394384

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2394384  07.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’996.14 19.19 SJYB2U
Short 15’286.85 13.84 SYBKYU
Short 15’849.12 8.94 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’230.94 07.09.2026 09:08:25
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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sino AG 108.00 0.00% sino AG

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