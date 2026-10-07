EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 77.128 Orders im September

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sino AG | High End Brokerage: 77.128 Orders im September



07.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat September 77.128 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 2,86 % gegenüber dem Vormonat (-34,51 % ggü. September 2025).

September 2026 August 2026 September 2025 Orders gesamt 77.128 79.400 117.771 Wertpapier–Orders 68.600 78.507 114.592 Future–Kontrakte 63.428 4.410 8.170

Im September lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 181,91 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 3,33 % gegenüber dem Vormonat (+4,28 % ggü. September 2025). Per 30.09.2026 wurden bei der sino AG 313 Depots betreut (+0,97 % ggü. Vormonat).

Düsseldorf, 7. Oktober 2026Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat September 77.128 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 2,86 % gegenüber dem Vormonat (-34,51 % ggü. September 2025).Im September lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 181,91 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 3,33 % gegenüber dem Vormonat (+4,28 % ggü. September 2025). Per 30.09.2026 wurden bei der sino AG 313 Depots betreut (+0,97 % ggü. Vormonat).

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