EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März



09.04.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Die sino AG|High End Brokerage hat im Monat März 165.814 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 13,40 % gegenüber dem Vormonat (+48,27 % ggü. März 2025).

März 2026 Februar 2026 März 2025 Orders gesamt 165.814 146.215 111.836 Wertpapier–Orders 157.753 144.123 105.282 Future–Kontrakte 50.011 8.831 11.905

Im März lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 257,89 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 21,25 % gegenüber dem Vormonat (-0,10 % ggü. März 2025). Per 31.03.2026 wurden bei der sino AG 303 Depots betreut (-0,33 % ggü. Vormonat).

Düsseldorf, 9. April 2026Die sino AG|High End Brokerage hat im Monat März 165.814 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 13,40 % gegenüber dem Vormonat (+48,27 % ggü. März 2025).Im März lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 257,89 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 21,25 % gegenüber dem Vormonat (-0,10 % ggü. März 2025). Per 31.03.2026 wurden bei der sino AG 303 Depots betreut (-0,33 % ggü. Vormonat).

09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News