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09.04.2026 08:00:24

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März

sino
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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März

09.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 9. April 2026

Die sino AG|High End Brokerage hat im Monat März 165.814 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 13,40 % gegenüber dem Vormonat (+48,27 % ggü. März 2025).
 
  März 2026 Februar 2026 März 2025
Orders gesamt 165.814 146.215 111.836
Wertpapier–Orders 157.753 144.123 105.282
Future–Kontrakte 50.011 8.831 11.905

Im März lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 257,89 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 21,25 % gegenüber dem Vormonat (-0,10 % ggü. März 2025). Per 31.03.2026 wurden bei der sino AG 303 Depots betreut (-0,33 % ggü. Vormonat).
 

09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2305036

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2305036  09.04.2026 CET/CEST

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Short 13’988.21 13.61 SNQBTU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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sino AG 84.69 -1.49% sino AG

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