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sino Aktie 1205802 / DE0005765507

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07.08.2026 08:00:04

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 102.276 Orders im Juli

sino
96.85 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 102.276 Orders im Juli

07.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 7. August 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juli 102.276 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 30,25 % gegenüber dem Vormonat (-6,30 % ggü. Juli 2025).
 
  Juli 2026 Juni 2026 Juli 2025
Orders gesamt 102.276 146.630 109.151
Wertpapier–Orders 101.096 145.464 106.593
Future–Kontrakte 4.981 6.079 7.545

Im Juli lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 207,01 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 13,36 % gegenüber dem Vormonat (+17,44 % ggü. Juli 2025). Per 31.07.2026 wurden bei der sino AG 309 Depots betreut  (+0,32 % ggü. Vormonat).
 

07.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299008GFCQY16M45R85
EQS News ID: 2378854

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378854  07.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

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