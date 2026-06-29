EQS-News: Shelly Group SE: Hauptversammlung beschliesst Dividende von EUR 0,13 je Aktie – Aktionäre stimmen sämtlichen Tagesordnungspunkten zu

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Shelly Group SE: Hauptversammlung beschliesst Dividende von EUR 0,13 je Aktie – Aktionäre stimmen sämtlichen Tagesordnungspunkten zu



29.06.2026 / 20:30 CET/CEST

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Shelly Group SE: Hauptversammlung beschliesst Dividende von EUR 0,13 je Aktie – Aktionäre stimmen sämtlichen Tagesordnungspunkten zu



Sofia / München, 29. Juni 2026 – Die Hauptversammlung der Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), einem Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat heute dem Vorschlag des Verwaltungsrats zugestimmt und die Ausschüttung einer Bruttodividende von EUR 0,13 je Aktie beschlossen. Insgesamt werden rund EUR 2,36 Mio. ausgeschüttet. Die Dividende wird innerhalb von 60 Tagen nach der Hauptversammlung in Euro ausgezahlt. Dividendenberechtigt sind die Aktionäre, die am 14. Tag nach der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind.

Die Hauptversammlung hat sämtliche Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten angenommen. Zudem entlasteten die Aktionäre die Mitglieder des Verwaltungsrats für das vergangene Geschäftsjahr.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Mass an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.

Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.



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