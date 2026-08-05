Shelly Aktie 34751365 / BG1100003166
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05.08.2026 11:00:04
EQS-News: Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/Call am 13. August 2026 zu den ungeprüften 6M 2026 Ergebnissen
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EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz
Shelly Group: Einladung zum Earnings Webcast/Call am 13. August 2026 zu den ungeprüften 6M 2026 Ergebnissen
Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften 6M 2026 Konzernergebnisse im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call findet in englischer Sprache statt.
Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Mass an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern.
Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|EQS News ID:
|2377246
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2377246 05.08.2026 CET/CEST
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