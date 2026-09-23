SEVEN PRINCIPLES Aktie 30741641 / DE000A2AAA75
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23.09.2026 12:10:43
EQS-News: SEVEN PRINCIPLES hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest
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EQS-News: SEVEN PRINCIPLES AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresbericht
SEVEN PRINCIPLES hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest
Köln, 23. September 2026. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) erzielt im ersten Halbjahr 2026 trotz der Belastung durch Einmalaufwendungen für die fortlaufende Transformation des Unternehmens ein positives Ergebnis und hält an seiner Jahresprognose fest.
Gemäss des nicht auditierten Halbjahresergebnisses konnte das Unternehmen einen Konzernumsatz von rd. 30,4 Mio. EUR (Vj. ca. 30,3 Mio. EUR) sowie ein EBIT von ca. 0,2 Mio. EUR (Vj. ca. 0,7 Mio. EUR) erzielen. Vor diesem Hintergrund hält 7P an seiner Jahresprognose fest, nach der ein Umsatz zwischen 56 und 61 Mio. € sowie ein Rohertrag zwischen 34 und 37 Mio. € erwartet wird. Für das EBITDA wird ein Wert zwischen -1,0 und 1,0 Mio. €, für das EBIT ein Wert zwischen -1,5 und 0,5 Mio. € prognostiziert.
Der Halbjahresbericht 2026 steht auf der Website www.7p-group.com unter Investor Relations im Bereich Finanzreports zum Download bereit
Über die SEVEN PRINCIPLES AG
Empowering IT that matters most. Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme. Zuverlässig und unter allen Bedingungen.
Pressekontakt:
SEVEN PRINCIPLES AG
Helgrid Jenne
Telefon: 0221-92007-0
ir@7p-group.com
Disclaimer
Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
23.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SEVEN PRINCIPLES AG
|Ettore-Bugatti-Strasse 6-14
|51149 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221/ 92 00 7-0
|Fax:
|-
|E-Mail:
|info@7p-group.com
|Internet:
|www.7p-group.com
|ISIN:
|DE000A2AAA75
|WKN:
|A2AAA7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg
|LEI Code:
|391200EDC3RF07OXPB41
|EQS News ID:
|2403988
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2403988 23.09.2026 CET/CEST
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