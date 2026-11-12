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12.11.2026 07:30:14
EQS-News: Semperit setzt profitablen Wachstumskurs in Q1-3 2026 fort
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EQS-News: Semperit AG Holding
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Semperit setzt profitablen Wachstumskurs in Q1-3 2026 fort
Wien, 12. November 2026 – Die Semperit-Gruppe setzte ihren Wachstumskurs 2026 fort: Bei einem Umsatzplus von 8,8% auf 525,9 Mio. EUR stieg das EBITDA um 81,2% auf 94,3 Mio. EUR. Dabei kam das dritte Quartal über dem Niveau des ersten, aber erwartungsgemäss unter dem Niveau des starken zweiten Quartals 2026 zu liegen. Beide Divisionen trugen mit ihrer operativen Performance zur Erhöhung der EBITDA-Marge auf 17,9% (1-9/2025: 10,8%) bei. Das Ergebnis nach Steuern drehte im Vergleich zum Vorjahr mit 27,1 Mio. EUR ins Plus. In Anbetracht der starken Ergebnisentwicklung mit einem operativen EBITDA (vor Projektkosten) von 98,0 Mio. EUR hob Semperit die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 bereits im Oktober auf rund 115 Mio. EUR an.
„Unsere operative Entwicklung in den ersten neun Monaten zeigt die Fortschritte, die wir bei Auslastung, Kosten und Effizienz erzielt haben“, sagt Semperit-CEO Manfred Stanek zum bisherigen Geschäftsverlauf 2026. „Diesen Kurs wollen wir im Jahresendspurt fortsetzen und an unseren Prioritäten festhalten: Kundennähe, operative Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und Effizienz. Für das Gesamtjahr sind wir zuversichtlich, auch wenn das Marktumfeld anspruchsvoll bleibt und die Entwicklung in den kommenden Wochen noch eine wichtige Rolle spielen wird.“
Semperit-CFO Richard Kelsey, seit Anfang November Mitglied des Vorstandsteams: „Semperit steht finanziell auf einem sehr soliden Fundament. Das gibt uns die Flexibilität, gezielt in Wachstum zu investieren und attraktive Chancen zu nutzen. Mein Anspruch ist es, langfristig nachhaltige Wertschaffung zu unterstützen.“
Semperit verfügte zum Stichtag über eine sehr robuste Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 50,6% (31. Dezember 2025: 48,5%) und einem Verschuldungsgrad gemessen an der Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum EBITDA von konservativen 0,6x (31. Dezember 2025: 1,2x). Die Liquiditätsreserven stiegen auf 107,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 94,8 Mio. EUR).
Der Free Cashflow konnte deutlich auf 41,0 Mio. EUR (Q1-3/2025: 22,3 Mio. EUR) erhöht werden. Damit verfügt Semperit über eine starke finanzielle Basis für die nächste Wachstumsphase.
Ausblick
Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 bestätigt die Rückkehr von Semperit auf den avisierten Wachstumspfad. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Semperit ein Umsatzplus von rund 5% gegenüber dem Vorjahr. Bereits im Oktober wurde die Prognose für das operative EBITDA (vor oneERP-Projektkosten von rund 5 Mio. EUR) auf rund 115 Mio. EUR angehoben. Diese Prognose liegt aktuell am oberen Ende der erwarteten Ergebnisentwicklung und setzt einen entsprechenden Geschäftsverlauf im Schlussquartal voraus. Darüber hinaus sind einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wechsel im Finanzressort zu berücksichtigen.
Ergebnisentwicklung im Detail
Die Semperit-Gruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications (SIA) und Semperit Engineered Applications (SEA) auf Industriekunden fokussiert, erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2026 einen Umsatz von 525,9 Mio. EUR (+8,8%).
Die Division SIA, die Schläuche und Profile umfasst, steigerte den Umsatz um 7,5% auf 216,2 Mio. EUR und das EBITDA um 57,5% auf 59,3 Mio. EUR, was zu einer deutlichen Verbesserung der EBITDA-Marge auf 27,4% (Vorjahr: 18,7%) führte. Die Division SEA (Form, Belting und LSR), die im Vorjahreszeitraum vor allem von Projektverzögerungen bei Kunden belastet war, erzielte ein Umsatzplus von 9,7% auf 309,7Mio.EUR. Das EBITDA konnte um 78,1% auf 46,8Mio.EUR gesteigert werden, womit sich die EBITDA-Marge der Division deutlich auf 15,1% verbesserte (Vorjahr: 9,3%).
Die Bestandsveränderungen an eigenen Erzeugnissen betrugen 13,1 Mio. EUR (Vorjahr: 9,4 Mio. EUR). Dies reflektiert vor allem den im Jahresverlauf erfolgten Lageraufbau zur Vorbereitung auf höhere Mengen sowie saisonale Vorproduktionseffekte. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 11,3 Mio. EUR (Vorjahr: 6,9 Mio. EUR) beinhalten 3,4 Mio. EUR einmalige Versicherungserträge für den vorjährigen Flutschaden im Werk in Thailand. Die gesamten Aufwendungen erhöhten sich leicht um 2,0% auf 458,5 Mio. EUR (Vorjahr: 449,6 Mio. EUR). Der Materialaufwand (inklusive Energie und bezogener Leistungen) belief sich dabei auf 224,0 Mio. EUR (Vorjahr: 215,5 Mio. EUR), davon wurden 3,3 Mio. EUR an den Käufer des Medizingeschäfts im Rahmen des Mitbenutzungsvertrags für Räumlichkeiten weiterverrechnet. Der Personalaufwand lag mit 169,2 Mio. EUR leicht über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 166,5 Mio. EUR), was vor allem auf die im Jahresvergleich höhere Auslastung zurückzuführen war. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 65,3 Mio. EUR um 3,4% unter dem Vorjahreswert (67,6 Mio. EUR).
Das EBITDA konnte somit um 81,2% auf 94,3 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: 52,0 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 17,9% (Vorjahr: 10,8%). Das operative EBITDA (vor Projektkosten für das konzernweite Digitalisierungsprojekt oneERP) belief sich auf 98,0 Mio. EUR (Vorjahr: 55,6 Mio. EUR) und die Marge auf 18,6% (Vorjahr: 11,5%). Dabei wurde das EBITDA um ergebniswirk-same Effekte des Leitprojekts für die digitale Transformation der Gruppe (oneERP) in Höhe von 3,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,5 Mio. EUR) bereinigt.
Die regulären Abschreibungen entwickelten sich stabil mit 37,4 Mio. EUR (Vorjahr: 36,9 Mio. EUR). Durch die geplante Veräusserung von nicht länger zum Kerngeschäft zählenden Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. die damit einhergehende Einstufung als „zur Veräusserung gehalten“ entstand im dritten Quartal 2026 ein einmaliger, nicht cash-wirksamer Wertminderungsaufwand von 9,0 Mio. EUR. Dieser betrifft das Segment SEA.
Das EBIT vervielfachte sich auf 47,8 Mio. EUR (Vorjahr: 11,8 Mio. EUR). Das Finanzergebnis verbesserte sich auf -8,9 Mio. EUR (Vorjahr: -15,4 Mio. EUR). Ausschlaggebend dafür war in erster Linie ein verbessertes Ergebnis aus Währungsdifferenzen, nachdem der Vorjahreszeitraum durch negative Währungseffekte – vor allem im Zusammenhang mit der Schwäche des US-Dollar – belastet war. Darüber hinaus sanken die Finanzierungsaufwendungen infolge der reduzierten Finanzverbindlichkeiten.
Der Steueraufwand erhöhte sich auf 11,8 Mio. EUR (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern drehte auf 27,1 Mio. EUR deutlich ins Plus (Vorjahr: -8,4 Mio. EUR). Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,32 EUR (Vorjahr: -0,41 EUR).
Übersicht über die wichtigsten Finanzkennzahlen für die ersten drei Quartale 2026
¹Operatives EBITDA: vor Kosten für Digitalisierungsprojekt oneERP (1-9 2026: -3,7 Mio. EUR, 1-9 2025: -3,5 Mio. EUR)
Weitere Details finden Sie im Bericht über die ersten drei Quartale 2026 der Semperit-Gruppe: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/
Für Rückfragen:
Über Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications (SIA) und Semperit Engineered Applications (SEA) hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Division SIA fokussiert mit hocheffizienter Fertigung und Kostenführerschaft auf industrielle Anwendungen in Verbindung mit Grossserien; hierzu zählen Hydraulik- und Industrieschläuche sowie Profile. Die Division SEA umfasst die Produktion von Rolltreppenhandläufen, Fördergurten, Seilbahnringen und weiteren technischen Elastomer-Produkten sowie die Rico-Gruppe (Flüssigsilikon und Werkzeugbau) und legt den Schwerpunkt auf massgeschneiderte technische Lösungen. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, ist in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter:innen und hat 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 662,4 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 79,5 Mio. EUR.
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 676 8715 8257
|E-Mail:
|investor@semperitgroup.com
|Internet:
|www.semperitgroup.com
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|AT0000785555
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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|529900PG9O7YFYX5UM88
|EQS News ID:
|2433044
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433044 12.11.2026 CET/CEST
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