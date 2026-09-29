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Schweizer Electronic Aktie 1218002 / DE0005156236

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29.09.2026 08:00:04

EQS-News: Schweizer Electronic AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse  

Schweizer Electronic
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EQS-News: Schweizer Electronic AKTIENGESELLSCHAFT / Schlagwort(e): Sonstiges
Schweizer Electronic AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse  

29.09.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schweizer Electronic AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

Schramberg, 29. September 2026 – Die Aktien der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623) werden ab dem 30. September 2026 im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Damit vollzieht die Gesellschaft den am 13. August 2026 angekündigten Wechsel aus dem regulierten Markt in das Freiverkehrssegment Scale.

Die für den Segmentwechsel erforderlichen Schritte wurden planmässig abgeschlossen. Der letzte Handelstag der Aktien der Schweizer Electronic AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) sowie im regulierten Markt der Börse Stuttgart ist der 29. September 2026. Ab dem 30. September 2026 sind die Aktien in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Handelbarkeit der SCHWEIZER-Aktie bleibt durch den Segmentwechsel durchgehend gewährleistet. Die Aktien werden weiterhin über Xetra sowie über weitere Handelsplätze handelbar sein.

Mit dem Wechsel in Scale richtet die Schweizer Electronic AG ihre Börsennotierung an der Grösse und Kapitalmarktausrichtung des Unternehmens aus. Scale ist ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse mit zusätzlichen Transparenzanforderungen und richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen.

Wie bereits mit Ad-hoc-Mitteilung vom 13. August 2026 bekannt gegeben, verfolgt die Schweizer Electronic AG mit dem Segmentwechsel das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand einschliesslich der damit verbundenen Kosten zu reduzieren und zugleich ihre Präsenz am Kapitalmarkt aufrechtzuerhalten.

Die Gesellschaft wird die Aktionäre, Investoren und weitere Kapitalmarktteilnehmer weiterhin regelmässig und transparent über die Entwicklung des Unternehmens informieren.

 

Über SCHWEIZER 
Die Schweizer Electronic AG steht für Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Mit ihrer hochmodernen Produktionsstätte in Schramberg sowie durch enge Partnerschaften mit weiteren Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- und Embedding-Lösungen. Die innovativen Leiterplattentechnologien des Unternehmens kommen in anspruchsvollen Anwendungen in den Bereichen Automotive, Aviation & Defence, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch hohe Qualität sowie energie- und ressourcenschonende Eigenschaften aus.

Das 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt notiert (Ticker-Symbol: SCE; ISIN: DE0005156236).

 

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Elisabeth Trik
Schweizer Electronic AG
Einsteinstrasse 10
78713 Schramberg
Telefon: +49 7422 / 512-302
E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag
Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag
Fotos Schweizer Electronic AG | Flickr


29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHWEIZER ELECTRONIC AKTIENGESELLSCHAFT
Einsteinstrasse 10
78713 Schramberg
Deutschland
Telefon: 07422-512-301
Fax: 07422-512-399
E-Mail: ir@schweizer.ag
Internet: www.schweizer.ag
ISIN: DE0005156236
WKN: 515623
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900X0OMB39EW0OC11
EQS News ID: 2406676

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406676  29.09.2026 CET/CEST

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