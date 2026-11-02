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02.11.2026 11:20:43
EQS-News: Schloss Wachenheim AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
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EQS-News: Schloss Wachenheim AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Schloss Wachenheim AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
Trier, 2. November 2026 – Die Schloss Wachenheim AG vollzieht mit Wirkung zum 4. November 2026 den angekündigten Wechsel vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Der letzte Handelstag der Aktien im regulierten Markt ist der 3. November 2026. Die Handelbarkeit der Aktien der Schloss Wachenheim AG bleibt durch den nahtlosen Übergang in das Börsensegment Scale durchgehend gewährleistet.
Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und die entsprechenden Kosten zu senken.
Die Schloss Wachenheim AG wird ihre Aktionäre sowie den Kapitalmarkt weiterhin zeitnah und transparent über wesentliche Entwicklungen informieren.
Kontakt:
Boris Schlimbach
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schloss Wachenheim AG
|Niederkircher Strasse 27
|54294 Trier
|Deutschland
|Telefon:
|0651-9988 0
|Fax:
|0651-9988 104
|E-Mail:
|info@schloss-wachenheim.de
|Internet:
|www.schloss-wachenheim.com
|ISIN:
|DE0007229007
|WKN:
|722900
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900H37S84ND4UQ869
|EQS News ID:
|2426480
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426480 02.11.2026 CET/CEST
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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