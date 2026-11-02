EQS-News: Schloss Wachenheim AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

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Schloss Wachenheim AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse



02.11.2026 / 11:20 CET/CEST

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Schloss Wachenheim AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

Trier, 2. November 2026 – Die Schloss Wachenheim AG vollzieht mit Wirkung zum 4. November 2026 den angekündigten Wechsel vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Der letzte Handelstag der Aktien im regulierten Markt ist der 3. November 2026. Die Handelbarkeit der Aktien der Schloss Wachenheim AG bleibt durch den nahtlosen Übergang in das Börsensegment Scale durchgehend gewährleistet.

Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und die entsprechenden Kosten zu senken.

Die Schloss Wachenheim AG wird ihre Aktionäre sowie den Kapitalmarkt weiterhin zeitnah und transparent über wesentliche Entwicklungen informieren.

Kontakt:

Boris Schlimbach

Mitglied des Vorstands

Telefon: +49 651 9988-200