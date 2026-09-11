Scherzer Aktie 1789197 / DE0006942808
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11.09.2026 16:49:43
EQS-News: Scherzer & Co. AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2026
|
EQS-News: Scherzer & Co. AG
/ Schlagwort(e): Zwischenbericht
Scherzer & Co. AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2026
11.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstrasse 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 82032-0
|E-Mail:
|info@scherzer-ag.de
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|ISIN:
|DE0006942808
|WKN:
|694280
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L5AIT07HWHCJ66
|EQS News ID:
|2398206
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2398206 11.09.2026 CET/CEST
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