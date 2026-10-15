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15.10.2026 14:21:13

EQS-News: Scherzer & Co AG veräussert erfolgreich einen Teil ihrer Beteiligung an der Allerthal-Werke AG

Scherzer
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EQS-News: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf
Scherzer & Co AG veräussert erfolgreich einen Teil ihrer Beteiligung an der Allerthal-Werke AG

15.10.2026 / 14:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Scherzer & Co AG veräussert erfolgreich einen Teil ihrer Beteiligung an der Allerthal-Werke AG

Die Scherzer & Co. AG hat heute in einer ausserbörslichen Transaktion 130.000 Aktien der Allerthal-Werke AG veräussert und damit einen Teil der durch die sehr gute Performance der Aktie aufgelaufenen Gewinne realisiert. Zusätzlich vereinnahmte die Scherzer & Co. AG kumuliert 0,6 Mio. Euro Dividenden auf den jetzt verkauften Bestand. Es handelt sich überwiegend um Aktien, die in den Jahren 2018 bis 2023 in Phasen der Kursschwäche im Umlaufvermögen erworben wurden. Der erzielte Verkaufspreis liegt über dem aktuellen Börsenkurs und führt im laufenden Jahr zu einem Ergebnisbeitrag aus der Transaktion von etwa 0,7 Mio. Euro. Die Scherzer & Co. AG bleibt danach mit einem Anteil von 19,5% am Grundkapital der Allerthal-Werke AG investiert.

Köln, 15. Oktober 2026

Der Vorstand
Über die Scherzer & Co. AG:
Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.

Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein „natürlicher Floor“ bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmassnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.

Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmassnahmen oder Umplatzierungen teil.

Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.

Ansprechpartner für Rückfragen:
Dr. Georg Issels
Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,
Friesenstrasse 50, 50670 Köln

Tel. (0221) 82032-15
E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de
Internet: www.scherzer-ag.de


15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
Friesenstrasse 50
50670 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 82032-0
E-Mail: info@scherzer-ag.de
Internet: www.scherzer-ag.de
ISIN: DE0006942808
WKN: 694280
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L5AIT07HWHCJ66
EQS News ID: 2416682

 
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2416682  15.10.2026 CET/CEST

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