EQS-News: Scherzer & Co AG veräussert erfolgreich einen Teil ihrer Beteiligung an der Allerthal-Werke AG

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Scherzer & Co AG veräussert erfolgreich einen Teil ihrer Beteiligung an der Allerthal-Werke AG



15.10.2026 / 14:21 CET/CEST

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Scherzer & Co AG veräussert erfolgreich einen Teil ihrer Beteiligung an der Allerthal-Werke AG



Die Scherzer & Co. AG hat heute in einer ausserbörslichen Transaktion 130.000 Aktien der Allerthal-Werke AG veräussert und damit einen Teil der durch die sehr gute Performance der Aktie aufgelaufenen Gewinne realisiert. Zusätzlich vereinnahmte die Scherzer & Co. AG kumuliert 0,6 Mio. Euro Dividenden auf den jetzt verkauften Bestand. Es handelt sich überwiegend um Aktien, die in den Jahren 2018 bis 2023 in Phasen der Kursschwäche im Umlaufvermögen erworben wurden. Der erzielte Verkaufspreis liegt über dem aktuellen Börsenkurs und führt im laufenden Jahr zu einem Ergebnisbeitrag aus der Transaktion von etwa 0,7 Mio. Euro. Die Scherzer & Co. AG bleibt danach mit einem Anteil von 19,5% am Grundkapital der Allerthal-Werke AG investiert.



Köln, 15. Oktober 2026



Der Vorstand

Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein „natürlicher Floor“ bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmassnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmassnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,

Friesenstrasse 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de

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