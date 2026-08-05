EQS-News: Scherzer & Co. AG berichtet über das erste Halbjahr 2026

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Scherzer & Co. AG berichtet über das erste Halbjahr 2026



05.08.2026 / 12:10 CET/CEST

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Scherzer & Co. AG berichtet über das erste Halbjahr 2026



Die Scherzer & Co. AG hat das erste Halbjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen mit einem erhöhten Gewinn abgeschlossen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt bei 4,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) beträgt 5,7 Mio. Euro (3,1 Mio. Euro).



Zum Ergebnis des ersten Halbjahres 2026 trugen im Wesentlichen vereinnahmte Dividenden in Höhe von 3,7 Mio. Euro, realisierte Kursgewinne in Höhe von 2,7 Mio. Euro, Zuschreibungen auf den Wertpapierbestand in Höhe von 2,4 Mio. Euro sowie Erlöse aus Nachbesserungen (Generali Deutschland) in Höhe von 2,0 Mio. Euro bei. Der positive Zinssaldo in Höhe von 1,3 Mio. Euro resultiert im Wesentlichen aus Zinsen auf Nachbesserungen (Generali Deutschland). Das Ergebnis aus Stillhaltergeschäften lag bei -1,1 Mio. Euro. Stichtagsbedingte Abschreibungen auf Wertpapiere waren in Höhe von 4,3 Mio. Euro zu bilden. Der betriebliche Aufwand lag bei 1,0 Mio. Euro.



Net Asset Value (NAV): Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft beträgt zum 31. Juli 2026 3,50 Euro je Aktie. Nachbesserungsrechte und evtl. anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt. Verglichen mit dem Jahresultimowert 2025 von 3,39 Euro je Aktie unter Berücksichtigung der Dividendenausschüttung von 0,05 Euro je Aktie entspricht dies einem Plus von 4,7% im laufenden Geschäftsjahr 2026.



Die zehn grössten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. Juli 2026 sind geordnet nach Kurswerten: Rocket Internet SE, Allerthal-Werke AG, Weleda AG PS, 1&1 AG, RM Rheiner Management AG, Horus AG, Data Modul AG, Redcare Pharmacy N.V., K+S AG und AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur.



Derzeit verfügt die Scherzer & Co. AG über ein Nachbesserungsvolumen von rund 123,6 Mio. Euro.



Das Nachbesserungsvolumen errechnet sich aus dem Produkt der Anzahl der Aktien und dem zunächst von der Gesellschaft vereinnahmten Abfindungspreis im Rahmen einer Strukturmassnahme (z.B. Squeeze-out, Abschluss eines Beherrschungsvertrages). Die Höhe des Abfindungspreises ist Basis für eine eventuelle Nachbesserung und wird regelmässig im Rahmen eines Spruchverfahrens auf ihre Angemessenheit überprüft.



Zum jetzigen Zeitpunkt können keine verlässlichen Aussagen darüber gemacht werden, ob und wann es gegebenenfalls zu Nachbesserungen aus den laufenden Spruchverfahren kommen wird. Die Gesellschaft veröffentlicht in ihrer Halbjahres- und Jahresberichterstattung die wichtigsten Positionen ihres Nachbesserungsrechteportfolios.



Der ausführliche Zwischenbericht erscheint voraussichtlich Ende August 2026.



Köln, den 05. August 2026



Der Vorstand

Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein „natürlicher Floor“ bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmassnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmassnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,

Friesenstrasse 50, 50670 Köln



Telefon: (0221) 820 32 - 15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de

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