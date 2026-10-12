Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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12.10.2026 14:15:53
EQS-News: Schaeffler schliesst Ergebnisverbesserungsprogramm mit rund 1.800 zusätzlichen Altersteilzeitverträgen ab
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EQS-News: Schaeffler AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Schaeffler schliesst Ergebnisverbesserungsprogramm mit rund 1.800 zusätzlichen Altersteilzeitverträgen ab
Herzogenaurach | 12. Oktober 2026 | Die Schaeffler Gruppe hat die im November 2024 angekündigten strukturellen Massnahmen früher als erwartet abgeschlossen und zusätzlich rund 1.800 neue Altersteilzeitverträge vereinbart.
Strukturelle Massnahmen erfolgreich umgesetzt
Zusätzlich rund 1.800 Altersteilzeitverträge vereinbart
Angeboten wurden Blockmodelle mit aktiver und passiver Arbeitsphase, die im beidseitigen Einverständnis von Mitarbeitenden und Führungskräften abgeschlossen werden konnten. Die Altersteilzeitmodelle umfassen Laufzeiten von zwei Jahren (ein aktives und ein passives Jahr) bis zu acht Jahren (vier aktive und vier passive Jahre). Die Konditionen dieser Altersteilzeitangebote orientierten sich an den Altersteilzeitregelungen der strukturellen Massnahmen, die Schaeffler im November 2024 bekanntgegeben hatte.
Positive finanzielle Effekte ab 2027
„Mit der Umsetzung der im November 2024 angekündigten Strukturmassnahmen und dem zusätzlichen Abschluss von rund 1.800 Altersteilzeitverträgen vollziehen wir einen weiteren Schritt, um die Kostenstrukturen an unseren deutschen Standorten zu optimieren, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Altersstruktur unserer Belegschaft ausgewogen weiterzuentwickeln“, sagte Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. „Der erfolgreiche Abschluss von zusätzlichen Altersteilzeitverträgen schafft für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter planbare Übergänge in den Ruhestand und ist ein Beispiel für eine verantwortungsvolle und partnerschaftliche Personalpolitik in herausfordernden Zeiten.“
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Schaeffler Gruppe – We pioneer motion
Ansprechpartner
12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|09132 - 82 0
|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
|SHA010
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300Q7E782X7GC1P43
|EQS News ID:
|2414196
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
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