|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 07:45:03
EQS-News: Schaeffler mit solidem Ergebnis nach den ersten neun Monaten
|
EQS-News: Schaeffler AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
Schaeffler mit solidem Ergebnis nach den ersten neun Monaten
Herzogenaurach | 3. November 2026 | Die Schaeffler Gruppe hat nach der Vorveröffentlichung von Eckdaten am 13. Oktober 2026 heute ihre vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht. Trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfeldes lagen die Umsatzerlöse auf Gruppenebene mit 17.481 Millionen Euro währungsbereinigt nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 17.672 Millionen Euro). Die diversifizierte Aufstellung der Schaeffler Gruppe mit vier produktorientierten Sparten und vier Regionen wirkte stabilisierend und trug dazu bei, rückläufige Entwicklungen in einzelnen Sektoren durch andere Aktivitäten weitgehend auszugleichen.
Das EBIT vor Sondereffekten konnte im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf 794 Millionen Euro (Vorjahr: 746 Millionen Euro) gesteigert werden. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten lag bei 4,5 Prozent (Vorjahr: 4,2 Prozent).
Während der Umsatz in den Regionen Europa (minus 0,4 Prozent) und Americas (plus 0,5 Prozent) währungsbereinigt in etwa das Vorjahresniveau erreichte, konnte der Umsatz in Asien/Pazifik währungsbereinigt um 7,3 Prozent gesteigert werden. In der Region Greater China ging der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres währungsbereinigt um 7,9 Prozent zurück.
„Die Schaeffler Gruppe hat in einem herausfordernden Marktumfeld in den ersten neun Monaten ein solides Ergebnis erwirtschaftet. Als breit aufgestellte Motion Technology Company konnten wir dank unseres diversifizierten Portfolios die schwieriger gewordene Situation im Automotive-Erstausrüstungsgeschäft durch eine positive Entwicklung in anderen Bereichen zumindest teilweise kompensieren. Gleichzeitig bauen wir unsere Zukunftsfelder weiter aus. Insbesondere in der humanoiden Robotik konnten wir im Berichtszeitraum neue Kunden gewinnen und unser Auftragsbuch weiter ausbauen. Auf dieser Basis bestätigen wir unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr sowie die Mittelfristziele für 2028“, sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG.
Im Berichtszeitraum wurde ein EBIT vor Sondereffekten von minus 571 Millionen Euro (Vorjahr: minus 654 Millionen Euro) erzielt. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten verbesserte sich auf minus 14,8 Prozent (Vorjahr: minus 17,8 Prozent). Angesichts anhaltender Volumenreduzierungen bei Projekten europäischer Automobilhersteller, insbesondere in China, hat Schaeffler im dritten Quartal 2026 Massnahmen beschlossen, die zu einmaligen Wertminderungen und zu Rückstellungen in Höhe von insgesamt rund 240 Millionen Euro führen. Davon wurden 220 Millionen Euro im dritten Quartal 2026 erfasst, die als Sondereffekte bereinigt wurden. Die Sonderbelastungen entfallen im Wesentlichen auf Produktionsanlagen, die aufgrund rückläufiger Projekte nicht mehr benötigt werden. Zudem umfasst die Massnahme Portfoliobereinigungen. Hierzu wurde am 13. Oktober 2026 in einer gesonderten Mitteilung berichtet.
Powertrain & Chassis – Rückläufige EBIT-Marge vor Sondereffekten
Im Berichtszeitraum erwirtschaftete die Sparte ein EBIT vor Sondereffekten von 682 Millionen Euro (Vorjahr: 767 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 10,8 Prozent (Vorjahr: 11,5 Prozent).
Vehicle Lifetime Solutions – EBIT-Marge vor Sondereffekten weiter auf hohem Niveau
Das EBIT vor Sondereffekten lag nach neun Monaten bei 366 Millionen Euro (Vorjahr: 354 Millionen Euro), die EBIT-Marge vor Sondereffekten bei 15,1 Prozent (Vorjahr: 14,8 Prozent).
Bearings & Industrial Solutions – EBIT-Marge vor Sondereffekten deutlich verbessert
Das EBIT vor Sondereffekten im Berichtszeitraum lag bei 426 Millionen Euro (Vorjahr: 373 Millionen Euro). Insbesondere aufgrund einer verbesserten operativen Performance, vor allem in den Produktionswerken, stieg die EBIT-Marge vor Sondereffekten auf 8,9 Prozent (Vorjahr: 7,8 Prozent).
„Alle vier Sparten haben sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 in einem herausfordernden Umfeld erfolgreich behauptet. Mit einem konsequenten Fokus auf die operative Performance sowie strukturellen Verbesserungen unserer Kostenstruktur ist es uns gelungen, die Profitabilität trotz leicht reduzierter Umsätze zu verbessern. Neben den zweistelligen EBIT-Margen bei Powertrain & Chassis und Vehicle Lifetime Solutions konnten die Verluste der Sparte E-Mobility reduziert und die Profitabilität der Sparte Bearings & Industrial Solutions erneut gesteigert werden. Dies bildet die Eckpfeiler unserer Ergebnisverbesserung im Jahr 2026. Wie bereits angekündigt, haben wir unseren Free Cash Flow im Jahresverlauf kontinuierlich gesteigert. Die gute Ergebnisqualität, eine weiterhin disziplinierte Investitionspolitik und ein gezieltes Working-Capital-Management trotz eines herausfordernden Lieferkettenumfelds sind die wesentlichen Voraussetzungen für diese Entwicklung“, sagt Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG.
Das den Anteilseignern des Mutterunternehmens zurechenbare Konzernergebnis belief sich auf 11 Millionen Euro (Vorjahr: minus 244 Millionen Euro) und war durch Sondereffekte in Höhe von 201 Millionen Euro belastet. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 Euro (Vorjahr: minus 0,26 Euro).
Die Netto-Finanzschulden der Schaeffler Gruppe beliefen sich zum Stichtag 30. September 2026 auf 5.296 Millionen Euro (31. Dezember 2025: 4.915 Millionen Euro). Der Verschuldungsgrad vor Sondereffekten lag zum selben Stichtag bei 2,3x (31. Dezember 2025: 2,1x). Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital in Prozent (Gearing Ratio) lag bei 169,6 Prozent.
Zum Stichtag 30. September 2026 beschäftigte das Unternehmen weltweit 108.004 Mitarbeiter. Der Mitarbeiterstand ist seit dem 30. September 2025 um 4.031 Mitarbeiter und seit dem 31. Dezember 2025 um 2.749 Mitarbeiter zurückgegangen (31. Dezember 2025: 110.753). Über die früher als erwartet umgesetzten, im November 2024 angekündigten, strukturellen Massnahmen sowie die zusätzlich vereinbarten rund 1.800 Altersteilzeitverträge wurde am 12. Oktober 2026 in einer separaten Meldung berichtet.
Hier finden Sie Fotos der Vorstände:
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismässiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschliesslich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Schaeffler Gruppe – We pioneer motion
Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit grössten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.
Ansprechpartner
03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|09132 - 82 0
|E-Mail:
|ir@schaeffler.com
|Internet:
|www.schaeffler.com
|ISIN:
|DE000SHA0100
|WKN:
|SHA010
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300Q7E782X7GC1P43
|EQS News ID:
|2427084
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2427084 03.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
07:55
|EQS-News: Schaeffler kündigt weiteres Ergebnisverbesserungsprogramm an (EQS Group)
|
07:55
|EQS-News: Schaeffler announces further performance improvement program (EQS Group)
|
07:45
|EQS-News: Schaeffler with solid nine-months results (EQS Group)
|
07:45
|EQS-News: Schaeffler mit solidem Ergebnis nach den ersten neun Monaten (EQS Group)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Schaeffler-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
28.10.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Schaeffler AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte.