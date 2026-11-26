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Schaeffler AG platziert erfolgreich 6,5% des Aktienkapitals der Schaeffler India Limited



26.11.2026 / 12:54 CET/CEST

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Erfolgreiche Platzierung von 6,5% des ausstehenden Aktienkapitals von Schaeffler India Limited unter herausfordernden Marktbedingungen

Nettoerlös von rund 314 Millionen Euro wird zur Reduzierung der Nettoverschuldung und Stärkung der Bilanz von Schaeffler eingesetzt

Nach Umsetzung der Transaktion liegt der Anteil der Promoter Group bei rund 67,63%

Schaeffler bekräftigt feste Absicht, weiterhin Mehrheitsaktionär zu bleiben und mindestens zwei Drittel der ausstehenden Aktien von Schaeffler India zu halten

Herzogenaurach | 26. November 2026 | Die Schaeffler AG („Schaeffler“) hat heute erfolgreich 10.159.738 Aktien der Schaeffler India Limited („Schaeffler India“ oder „Gesellschaft“) am Markt platziert. Dies entspricht 6,5% des ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft. Verkäuferin der Aktien ist die Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs GmbH, ein Mitglied der Schaeffler Promoter Group.

Der Verkauf erfolgte unter herausfordernden Marktbedingungen an institutionelle Anleger zu einem Preis von INR 3.493 je Aktie (entsprechend 34,63 Euro je Aktie) („Platzierung“).

Dies führt zu einem Nettoerlös (nach Steuern und Transaktionsgebühren) von rund 314 Millionen Euro. Dieser wird zur Reduzierung der Nettoverschuldung und Stärkung der Bilanz von Schaeffler eingesetzt. Per 30. September 2026 auf Pro-Forma-Basis verbessert sich infolge der Transaktion der Verschuldungsgrad um -0,13x auf 2,13x, die Eigenkapitalquote steigt um 1,2 Prozentpunkte auf 15,8%.

Der Platzierung vorausgegangen war eine Mitteilung von Schaeffler vom 26. Oktober 2026, wonach die Promoter Group ihre Beteiligung überprüfe und möglicherweise die Monetarisierung eines kleinen Teils ihrer Anteile in Betracht ziehe.

Mit der Abwicklung der Transaktion verringert sich die aggregierte Beteiligung der Promoter Group an Schaeffler India von 74,13% auf rund 67,63%, unter der Annahme, dass sich weder das ausstehende Aktienkapital der Gesellschaft noch die Beteiligungen der Promoter Group anderweitig ändern. Damit behält die Promoter Group eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft.

Entsprechend der früheren Mitteilung bekräftigt Schaeffler seine feste Absicht, weiterhin Mehrheitsaktionär von Schaeffler India zu bleiben und mindestens zwei Drittel der ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu halten.

Indien ist und bleibt ein wichtiger Markt für die Schaeffler Gruppe , und Schaeffler India wird auch künftig eine wichtige Rolle in der Wachstumsstrategie des Konzerns spielen.

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