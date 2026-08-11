EQS-News: SBO stärkt Position in 3D-Metalldruck: neue Kapazitäten in den USA und Grossbritannien, Award für 3T

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SBO stärkt Position in 3D-Metalldruck: neue Kapazitäten in den USA und Grossbritannien, Award für 3T



11.08.2026 / 09:15 CET/CEST

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Wien/Ternitz, 11. August 2026

SBO stärkt Position in 3D-Metalldruck: neue Kapazitäten in den USA und Grossbritannien, Award für 3T

Ausbau der Gesamtkapazität: sieben neue 3D-Metalldrucker bis September, Fertigungsfläche in den USA +50% auf über 2.100 m²

3T Additive Manufacturing: Auszeichnung „Tech SME of the Year“ bei den Thames Valley Tech & Innovation Awards 2026

Diversifizierungsstrategie: SBO stärkt Position im Additive-Manufacturing-Markt, der von USD 1,5 Mrd. (2025) auf USD 4,8 Mrd. (2030) wachsen soll

SBO AG, im Leitindex ATX der Wiener Börse notiert, erweitert die 3D-Metalldruck-Kapazitäten in den USA und UK und stärkt mit einer Auszeichnung für ihre Tochtergesellschaft 3T ihre Marktposition in Europa. Beide Schritte treiben die Diversifizierungsstrategie von SBO im Wachstumsmarkt Additive Manufacturing weiter voran.

In den USA hat SBO ihre Kapazitäten im Bereich Additive Manufacturing im zweiten Quartal 2026 durch die Installation zweier Renishaw 500Q- sowie eines VELO XC-Druckers für Hochleistungslegierungen wie Inconel und Titan ausgebaut. Darüber hinaus wurden zwei weitere VELO XC bestellt, die im Laufe des dritten Quartals 2026 geliefert und in Betrieb genommen werden. Parallel erweitert SBO die Fertigungsfläche für Additive Manufacturing am Standort Houston, Texas um 50% auf mehr als 2.100 m². Diese zusätzlichen Kapazitäten bedienen in Verbindung mit der bestehenden Kompetenz in der hochpräzisen Nachbearbeitung die steigende Kundennachfrage aus Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Halbleiterindustrie, Energie und weiteren Industrien. Damit positioniert sich SBO für das hohe Wachstum des Additive Manufacturing-Marktes von rund USD 1,5 Mrd. im Jahr 2025 auf USD 4,8 Mrd. bis 2030.

Auch in Europa festigt SBO ihre Marktposition im 3D-Metalldruck. 3T Additive Manufacturing Limited mit Sitz in Newbury, Grossbritannien, ist seit Oktober 2025 Teil der Precision Technology-Division von SBO und hat nun Marktanerkennung erhalten: Bei den Thames Valley Tech & Innovation Awards 2026 wurde 3T soeben als „Tech SME of the Year“ ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit das technische Know-how, die Führungsposition bei Material- und Prozessdaten sowie das kontinuierliche Wachstum im Bereich des 3D-Metalldrucks. Darüber hinaus hat auch 3T die Druckkapazitäten im zweiten Quartal 2026 durch die Erweiterung seiner EOS-Druckerflotte um eine weitere M400 ausgebaut. Ein zweiter Drucker wurde ebenfalls im dritten Quartal 2026 bestellt und soll Ende des Quartals geliefert werden. 3T hat zudem weiter in Anlagen für die Nachbearbeitung investiert. Mit der Akquisition von 3T vergrössert SBO ihre Kundenbasis in den wachstumsstarken Industrien Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Halbleiter.

Klaus Mader, CEO von SBO, sagt: „Der 3D-Metalldruck ist ein zentraler Baustein unserer Diversifizierungsstrategie, mit der wir uns über die Öl - und Gasindustrie hinaus breiter aufstellen und den Wandel zum Hochpräzisions-Technologiekonzern fortsetzen. Es ist ein attraktiver Zukunftsmarkt: 3D-Metalldruck wächst deutlich schneller als unser Kerngeschäft und beschleunigt sich gerade weiter. Genau diese Dynamik nutzen wir. Wir setzen unsere Kernkompetenzen in Hochleistungsmaterialien und Hochpräzisionsfertigung ein und bieten die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand, vom Druck bis zur Nachbearbeitung. Mit den neuen Druckern und der grösseren Fertigungsfläche in den USA sowie der jüngst ausgezeichneten 3T in Europa bauen wir dort aus, wo die Nachfrage am grössten ist: in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Halbleiterindustrie.“

Über SBO

SBO AG ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Präzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Niederlassungen mit rund 1.500 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow-Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652).

Weitere Informationen: www.sbo.at

Kontakt:

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