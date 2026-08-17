Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’316 -0.5%  SPI 20’193 -0.6%  Dow 53’516 -0.4%  DAX 26’393 -0.2%  Euro 0.9380 -0.1%  EStoxx50 6’538 0.0%  Gold 4’417 0.9%  Bitcoin 51’600 1.0%  Dollar 0.8096 -0.4%  Öl 88.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Offenbar Einstieg bei SB Energy geplant - Grossprojekt für KI im Blick
Tesla-Aktie: Morgan Stanley knüpft Vertrauen an Robotaxi-Wette
Apple-Aktie etwas leichter: iKonzern ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Der Unterschied liegt im Design
Suche...
Plus500 Depot

SBF Aktie 31767812 / DE000A2AAE22

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 15:00:04

EQS-News: SBF AG stärkt mit zwei Produktinnovationen das Wachstumsfeld Sensortechnologie und Elektromechanik

SBF
3.07 EUR -7.25%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Produkteinführung
SBF AG stärkt mit zwei Produktinnovationen das Wachstumsfeld Sensortechnologie und Elektromechanik

17.08.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SBF AG stärkt mit zwei Produktinnovationen das Wachstumsfeld Sensortechnologie und Elektromechanik

Leipzig, 17. August 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik,  verstärkt die Innovationsdynamik in ihrem Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“. Mit dem weiterentwickelten Automatischen Label Feeder (ALF) und dem automatischen optischen Inspektionssystem INSPECT bietet SBF zwei praxiserprobte Produktinnovationen, die auf die Megatrends Automatisierung und Digitalisierung einzahlen. Beide Lösungen entstammen dem eigenen Produktionsbetrieb und werden nun als marktreife Produkte für industrielle Kunden mit vergleichbaren Anforderungen erschlossen. Damit setzt SBF auf ein Innovationsmodell, das technologische Kompetenz mit unmittelbarem Kundennutzen verbindet und zusätzliche Ertragspotenziale eröffnet.

„Wir sind mit den Produktentwicklungen noch besser für die Zukunft aufgestellt. INSPECT hebt die Qualitätssicherung in der Elektronikfertigung auf ein neues Automatisierungsniveau. Lösungen mit hohem Kundennutzen und klarem Effizienzpotenzial sind genau die Art von Innovation, mit der die SBF-Gruppe wachsen will. In der Elektronikfertigung sind Rückverfolgbarkeit und Automatisierung entscheidende Wettbewerbsfaktoren. Mit dem Automatischen Label Feeder setzen wir genau dort an und öffnen die Technologie laufend für neue Anwendungen wie die Etikettierung von Glasfläschchen. Dies zeigt die Anpassungsfähigkeit unserer Technologie und stärkt unser Produktportfolio nachhaltig“, erklärt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG.

Erschliessung neuer Zielbranchen durch Weiterentwicklung des ALF

Der Automatische Label Feeder setzt den Standard für präzise, prozesssichere Etikettierung in der industriellen Fertigung. Ursprünglich für den Eigenbedarf in der Elektronikproduktion entwickelt, ist der ALF nach starker Kundennachfrage zur eigenständigen Produktlinie geworden. Mit der neuesten Erweiterung erschliesst SBF weitere Wachstumspotenziale: Nun ist die vollautomatische Etikettierung von Glasfläschchen möglich und öffnet den ALF damit für Branchen jenseits der Elektronikfertigung wie Pharmazie, Labordiagnostik und Feinchemie. Die Plattformarchitektur des ALF erlaubt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Produktionsprozesse und schafft so die Grundlage für weiteres Wachstum.

Automatisierung der Qualitätsprüfung elektronischer Baugruppen

SBF hat mit INSPECT einen weiteren Meilenstein in der Produktentwicklung erreicht. Das optische Inspektionssystem automatisiert die Qualitätsprüfung elektronischer Baugruppen nach der SMD-Bestückung und hebt die Prozesskontrolle in der Elektronikfertigung auf ein neues Niveau. Eine hochauflösende Kamera erfasst die bestückte Leiterplatte; die Software erkennt selbstständig Referenzmarken, Bauteilpositionen und -ausrichtungen, liest alle gängigen Barcode- und 2D-Code-Formate aus und dokumentiert die Prüfergebnisse automatisch. Das System lässt sich innerhalb weniger Minuten einrichten und Kalibrier- sowie Betriebsdaten bleiben bei Updates vollständig erhalten. Darüber hinaus wurden Stabilität und Robustheit im Dauerbetrieb verbessert, sodass INSPECT auch bei Hardwareausfällen zuverlässig weiterarbeitet.

Technologische Innovationskraft

Mit den beiden Produkten stellt SBF die eigene Innovationskraft erneut unter Beweis. Sie stehen beispielhaft für den Entwicklungsansatz des Unternehmens. Neue Technologien, die zunächst zur Optimierung der eigenen Fertigung entwickelt wurden, schaffen nach Marktreife zusätzliche Umsatz- und Wachstumspotenziale. Damit stärkt SBF das Produktportfolio, das insbesondere auf die Anforderungen industrieller Kunden ausgerichtet ist. Sie stärken gleichzeitig die technologische Kompetenz der Unternehmensgruppe in den Megatrends Automatisierung und Digitalisierung. Davon profitiert SBF über alle Geschäftsfelder hinweg.

Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.

Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und massgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.

Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.

Unternehmenskontakt:

SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com

Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH
Alexander Neblung
Borselstrasse 20
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 60 91 86 70
E-Mail: sbf@kirchhoff.de


17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0)341 65235894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
ISIN: DE000A2AAE22
WKN: A2AAE2
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JQA0PJDPUPXU64
EQS News ID: 2384112

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2384112  17.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’893.70 19.85 SL4BRU
Short 15’204.82 13.84 S3CBQU
Short 15’795.81 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’315.95 17.08.2026 16:50:39
Long 13’715.40 19.45 SMBH3U
Long 13’395.62 13.64 SVBOKU
Long 12’838.33 8.97 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.