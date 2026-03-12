Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.03.2026 09:00:53

EQS-News: SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz

SBF
4.20 EUR 0.48%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz

12.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SBF AG erwartet positive Marktsignale aus KRITIS-Dachgesetz

Leipzig, 12. März 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, adressiert mit sicherheitsrelevanten Lösungen Anforderungen von Betreibern kritischer Infrastrukturen, die durch das KRITIS-Dachgesetz weiter konkretisiert werden. Mit dem kürzlich von Bundesrat und Bundestag verabschiedeten Gesetz wird der Schutz sicherheitsrelevanter Infrastruktur mit dem „All-Gefahren-Ansatz“ breiter gefasst. Die Sektoren Transport und Verkehr fallen explizit unter den Anwendungsbereich. Für SBF ergeben sich daraus zusätzliche Marktchancen, da Betreiber kritischer Infrastrukturen ihre Resilienzanforderungen künftig weiter ausbauen und entsprechende Investitionen voraussichtlich priorisieren werden.

„Die neue Gesetzgebung stellt die Bedeutung kritischer Infrastruktur für Deutschland stärker in den Mittelpunkt. Damit gehen für Unternehmen verbindliche Resilienzanforderungen einher. Moderne Sicherheitslösungen erhalten einen noch grösseren Stellenwert. Mit unseren Produkten in Bereichen wie Sensorik, Beleuchtung und Energieeffizienz sind wir optimal aufgestellt, um den Marktteilnehmern ihre passgenauen Lösungen anzubieten und sie bei der Erfüllung der Vorgaben zu unterstützen“, erklärt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG.

Das KRITIS-Dachgesetz sieht unter anderem vor, dass Betreiber kritischer Anlagen regelmässige Risikoanalysen und Risikobewertungen durchführen sowie Resilienzpläne mit baulich-technischen und organisatorischen Massnahmen erstellen. Zudem sind sicherheitsrelevante Störungen zu erfassen und zu melden.

Für SBF eröffnet sich eine interessante Marktperspektive. Im Schienenverkehr sind die dort verbauten Beleuchtungs- und Innenraumsysteme Teil der sicherheitsrelevanten Infrastruktur. So bietet SBF unter anderem redundante, ausfallsichere Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung an. Mit individueller Sensorik wird die Zustandsüberwachung und Ferndiagnose zur schnellen Risikoerkennung sichergestellt. Die standardisierte und auditfeste Dokumentation der Daten ist ein zentraler Baustein des Resilienzplans. Zudem bietet SBF bei der Energieeffizienz und Notstromfähigkeit für längere Autarkie passende Lösungen.
Über die SBF-Gruppe:
Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.

Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und massgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.

Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.

Unternehmenskontakt:
SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com

Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Alexander Neblung
Borselstrasse 20
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 60 91 86 70
E-Mail: sbf@kirchhoff.de


12.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0)341 65235894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
ISIN: DE000A2AAE22
WKN: A2AAE2
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2289658

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2289658  12.03.2026 CET/CEST

