EQS-News: SBF AG erwartet für 2026 stabile bis positive Geschäftsentwicklung in herausforderndem Umfeld

SBF AG erwartet für 2026 stabile bis positive Geschäftsentwicklung in herausforderndem Umfeld



Leipzig, 30. Januar 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, ist aussichtsreich für das Geschäftsjahr 2026 aufgestellt. Mit einer starken Marktpositionierung basierend auf der spezialisierten Kompetenz in den drei Geschäftsbereichen verfügt das Unternehmen über einen hohen Auftragsbestand. SBF erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz in der Spanne von 38 bis 45 Mio. Euro bei einem EBITDA von 1,8 bis 4,4 Mio. Euro.



„Die wirtschaftliche Lage in Deutschland und international bleibt herausfordernd. Diverse wirtschaftliche und politische Unsicherheiten lassen Marktteilnehmer zögern und ihre Entscheidungen über Aufträge verschieben. Dennoch sind wir optimistisch für die Entwicklung von SBF. Wir haben uns eine starke Marktposition mit engen Kundenbeziehungen aufgebaut. Dabei haben lokale Entwicklung und Herstellung von innovativen Produkten höchster Qualität aus Deutschland einen besonderen Stellenwert“, erklärt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG.



SBF agiert mit den drei Geschäftsfeldern in attraktiven Zukunftsmärkten. Das Unternehmen ist mit Licht- und Interieursystemen für Schienenfahrzeuge, öffentlicher und industrieller Beleuchtung mit den Zielgruppen Bahn, Kommunen und Industrie, sowie Sensortechnologie und Elektromechanik diversifiziert aufgestellt. Ein besonderes strategisches Augenmerk liegt dabei auf den Wachstumsfeldern Sicherheit und kritische Infrastruktur. Somit werden Erlöse aus einer Vielzahl an Endmärkten generiert.



Die derzeitigen volkswirtschaftlichen, weltwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen stellen das produzierende Gewerbe insgesamt vor grosse Herausforderungen. Auch bei SBF machte sich dies durch verschobene Aufträge bemerkbar. Dank enger Kundenbeziehungen und einer diversifizierten Marktpositionierung sind die Auftragsbestände für 2026 und darüber hinaus jedoch mit mehr als 100 Mio. Euro auf einem hohen Niveau. Dies ermöglicht eine stabile Umsatzentwicklung. In Kombination mit strikter Kostendisziplin wird auch eine stabile Entwicklung des EBITDA erwartet.

Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung .



Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und massgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.



