Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’231 0.6%  SPI 18’273 0.6%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’520 0.9%  Euro 0.9158 0.0%  EStoxx50 5’947 0.9%  Gold 5’021 -6.7%  Bitcoin 63’406 -1.9%  Dollar 0.7683 0.5%  Öl 70.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952Rheinmetall345850ABB1222171Partners Group2460882
Top News
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
NVIDIA-Aktie trotzdem im Minus: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips
Preisdruck nimmt zu: HVPI-Inflation in Deutschland steigt überraschend
BCGE-Aktie etwas höher: Chef der Genfer Kantonalbank will Aktie für Privatanleger attraktiver machen
Chevron-Aktie trotzdem gesucht: Niedrigere Ölpreise belasten Quartalsergebnis
Suche...
eToro entdecken

SBF Aktie 31767812 / DE000A2AAE22

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 14:11:43

EQS-News: SBF AG erwartet für 2026 stabile bis positive Geschäftsentwicklung in herausforderndem Umfeld

SBF
5.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Prognose
SBF AG erwartet für 2026 stabile bis positive Geschäftsentwicklung in herausforderndem Umfeld

30.01.2026 / 14:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SBF AG erwartet für 2026 stabile bis positive Geschäftsentwicklung in herausforderndem Umfeld
 

Leipzig, 30. Januar 2026 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, ist aussichtsreich für das Geschäftsjahr 2026 aufgestellt. Mit einer starken Marktpositionierung basierend auf der spezialisierten Kompetenz in den drei Geschäftsbereichen verfügt das Unternehmen über einen hohen Auftragsbestand. SBF erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz in der Spanne von 38 bis 45 Mio. Euro bei einem EBITDA von 1,8 bis 4,4 Mio. Euro.

„Die wirtschaftliche Lage in Deutschland und international bleibt herausfordernd. Diverse wirtschaftliche und politische Unsicherheiten lassen Marktteilnehmer zögern und ihre Entscheidungen über Aufträge verschieben. Dennoch sind wir optimistisch für die Entwicklung von SBF. Wir haben uns eine starke Marktposition mit engen Kundenbeziehungen aufgebaut. Dabei haben lokale Entwicklung und Herstellung von innovativen Produkten höchster Qualität aus Deutschland einen besonderen Stellenwert“, erklärt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG.

SBF agiert mit den drei Geschäftsfeldern in attraktiven Zukunftsmärkten. Das Unternehmen ist mit Licht- und Interieursystemen für Schienenfahrzeuge, öffentlicher und industrieller Beleuchtung mit den Zielgruppen Bahn, Kommunen und Industrie, sowie Sensortechnologie und Elektromechanik diversifiziert aufgestellt. Ein besonderes strategisches Augenmerk liegt dabei auf den Wachstumsfeldern Sicherheit und kritische Infrastruktur. Somit werden Erlöse aus einer Vielzahl an Endmärkten generiert.

Die derzeitigen volkswirtschaftlichen, weltwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen stellen das produzierende Gewerbe insgesamt vor grosse Herausforderungen. Auch bei SBF machte sich dies durch verschobene Aufträge bemerkbar. Dank enger Kundenbeziehungen und einer diversifizierten Marktpositionierung sind die Auftragsbestände für 2026 und darüber hinaus jedoch mit mehr als 100 Mio. Euro auf einem hohen Niveau. Dies ermöglicht eine stabile Umsatzentwicklung. In Kombination mit strikter Kostendisziplin wird auch eine stabile Entwicklung des EBITDA erwartet.
Über die SBF-Gruppe:
Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.

Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und massgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.

Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.

Unternehmenskontakt:

SBF AG
Der Vorstand
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com

Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH
Alexander Neblung
Borselstrasse 20
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 60 91 86 70
E-Mail: sbf@kirchhoff.de


30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0)341 65235894
E-Mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
ISIN: DE000A2AAE22
WKN: A2AAE2
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2268892

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2268892  30.01.2026 CET/CEST