EQS-News: Sartorius schliesst Platzierung von Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro ab

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Sartorius schliesst Platzierung von Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro ab (News mit Zusatzmaterial)



06.05.2026 / 16:36 CET/CEST

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Göttingen, 6. Mai 2026

Sartorius schliesst Platzierung von Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro ab

Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren mehr als 4-fach überzeichnet

Emissionserlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten genutzt werden

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine niederländische Tochtergesellschaft Sartorius Finance B.V. erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro begeben. Die Emission richtete sich an institutionelle Investoren und stiess mit einer mehr als 4-fachen Überzeichnung auf starke Nachfrage. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 3,75 Prozent p. a. ausgestattet. Sartorius hat die Zulassung zum Handel im Euro MTF der Luxemburger Börse beantragt.



Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dazu gehören die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten, insbesondere die Rückzahlung einer Anleihe über 650 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,25 Prozent, die im September 2026 ausläuft.



„Mit der erfolgreichen Anleiheemission stärken wir unser ausgewogenes Fälligkeitenprofil und unsere langfristige Finanzierung. Gleichzeitig unterstreicht die starke Nachfrage der Investoren das Vertrauen der Kapitalmärkte in Sartorius und unsere strategische Ausrichtung“, sagte Dr. Florian Funck, CFO und Mitglied des Vorstands von Sartorius.

Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente.



Die Anleihen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft. Diese Veröffentlichung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Anleihen in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind gemäss dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Anleihen wurden und werden nicht, gemäss dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten, registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder geliefert werden.



Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als “Order” bezeichnet) fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmässig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als “qualifizierte Personen” bezeichnet). Die Anleihen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.



Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Sartorius in Kürze

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech -Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmässig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.



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Göttingen, 6. Mai 2026Sartorius schliesst Platzierung von Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro abDer Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine niederländische Tochtergesellschaft Sartorius Finance B.V. erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro begeben. Die Emission richtete sich an institutionelle Investoren und stiess mit einer mehr als 4-fachen Überzeichnung auf starke Nachfrage. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 3,75 Prozent p. a. ausgestattet. Sartorius hat die Zulassung zum Handel im Euro MTF der Luxemburger Börse beantragt.Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dazu gehören die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten, insbesondere die Rückzahlung einer Anleihe über 650 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,25 Prozent, die im September 2026 ausläuft.„Mit der erfolgreichen Anleiheemission stärken wir unser ausgewogenes Fälligkeitenprofil und unsere langfristige Finanzierung. Gleichzeitig unterstreicht die starke Nachfrage der Investoren das Vertrauen der Kapitalmärkte in Sartorius und unsere strategische Ausrichtung“, sagte Dr. Florian Funck, CFO und Mitglied des Vorstands von Sartorius.Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente.Die Anleihen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft. Diese Veröffentlichung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Anleihen in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind gemäss dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "") registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Anleihen wurden und werden nicht, gemäss dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten, registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder geliefert werden.Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als “Order” bezeichnet) fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmässig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als “qualifizierte Personen” bezeichnet). Die Anleihen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech -Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmässig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.Besuchen Sie unseren Newsroom oder folgen Sie Sartorius auf LinkedIn Leona MalornyHead of External Communications+49 551 308 4067 Zusatzmaterial zur Meldung:



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