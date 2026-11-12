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12.11.2026 07:30:14

EQS-News: Salzgitter-Konzern mit deutlicher Ergebnisverbesserung in den ersten neun Monaten 2026

Salzgitter
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EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Salzgitter-Konzern mit deutlicher Ergebnisverbesserung in den ersten neun Monaten 2026

12.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Alle Geschäftsbereiche mit verbessertem Ergebnis, hoher Beitrag der Aurubis-Beteiligung
  • Integration der Hüttenwerke Krupp Mannesmann in den Salzgitter-Konzern gestartet
  • Ergebnisverbesserungsprogramm P28 übertrifft mit 146 Mio. € nachhaltigen Effekten bereits nach neun Monaten das Gesamtjahresziel 2026

Das konjunkturelle Umfeld zeigte sich weiterhin verhalten. Einer insgesamt gedämpften konjunkturellen Entwicklung standen fehlende Wachstumsimpulse in Deutschland und Europa gegenüber. Gleichzeitig verbesserten die überarbeiteten europäischen Handelsschutzmassnahmen und die Einführung von CBAM die Rahmenbedingungen für die europäische Stahlindustrie. In diesem Umfeld verzeichnete der Salzgitter-Konzern in den ersten neun Monaten 2026 eine deutliche Ergebnisverbesserung. Hierzu trugen alle Geschäftsbereiche sowie ein hoher Beitrag der Aurubis-Beteiligung bei. Mit der vollständigen Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM) im dritten Quartal haben wir einen strategisch wichtigen Schritt für unsere Stahlaktivitäten vollzogen und die Integration in den Salzgitter-Konzern gestartet. Unser Ergebnisverbesserungsprogramm P28 erzielte bis Ende September nachhaltige Effekte von 146 Mio. € und übertraf damit bereits nach neun Monaten das Gesamtjahresziel 2026 von 122 Mio. € deutlich.

Der Aussenumsatz des Salzgitter-Konzerns erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 7,3 Mrd. € (9M 2025: 6,9 Mrd. €). Dies ist massgeblich auf die HKM zurückzuführen, die im dritten Quartal 2026 erstmals vollkonsolidiert in den Konzernabschluss der Salzgitter AG einbezogen wurde. Zudem wurde ein erlösbedingter Umsatzanstieg verzeichnet. Das EBITDA VX stieg auf 659,1 Mio. € (9M 2025: 224,0 Mio. €), das EBT VX verbesserte sich auf 353,5 Mio. € (9M 2025: - 72,7 Mio. €). Darin enthalten ist ein Ergebnisbeitrag von 252,0 Mio. € (9M 2025: 83,5 Mio. €) aus der at equity einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG. Unter Einbeziehung der Bewertungseffekte aus der Umtauschanleihe in Aktien der Aurubis AG in Höhe von - 124,2 Mio. € beliefen sich das EBITDA auf 534,9 Mio. € (9M 2025: 224,0 Mio. €) und der Gewinn vor Steuern auf 229,3 Mio. € (9M 2025: - 72,7 Mio. €). Aus einem Nachsteuerergebnis von 177,2 Mio. € (9M 2025: - 46,5 Mio. €) errechnet sich ein Ergebnis je Aktie von 3,09 € (9M 2025: - 0,93 €). Die Nettofinanzposition lag zum 30. September 2026 bei – 708,8 Mio. € (9M 2025: - 810,9 Mio. €). Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals ohne Ergebniseffekte im Zusammenhang mit der Bewertung der Umtauschanleihe (ROCE VX) betrug 7,1 % (9M 2025: - 0,4 %).

Aussenumsätze nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR):

  9M 2026 9M 2025
Stahlerzeugung 3.006,3 2.592,3
Stahlverarbeitung 847,8 788,2
Handel 2.018,2 2.062,0
Technologie 1.307,1 1.286,7
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 150,4 135,9
Konzern 7.329,8 6.865,2

 

EBITDA nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR):

  9M 2026 9M 2025
Stahlerzeugung 271,2 121,3
Stahlverarbeitung -33,8 -53,1
Handel 72,7 40,8
Technologie 116,7 96,6
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 108,2 18,3
Konzern 534,9 224,0

 

Vorsteuerergebnisse (EBT) nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR):

  9M 2026 9M 2025
Stahlerzeugung 93,9 -61,2
Stahlverarbeitung -69,0 -85,3
Handel 53,3 20,8
Technologie 99,0 76,2
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 52,1 -23,3
Konzern 229,3 -72,7

 

Ausblick

Aufgrund der vielfältigen geopolitischen Unsicherheiten bleibt die Prognostizierbarkeit sowohl der weiteren konjunkturellen Entwicklung als auch der Bewertung börsennotierter Wirtschaftsgüter im letzten Quartal eingeschränkt. Auf Basis der Geschäftsentwicklung einschliesslich des dritten Quartals 2026 und unter Berücksichtigung der Effekte aus der Konsolidierungskreisveränderung nach Abschluss des Erwerbs der HKM erwarten wir im Geschäftsjahr 2026 für den Salzgitter-Konzern nunmehr:

  • einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. €,
  • ein EBITDA VX zwischen 800 Mio. € und 875 Mio. €,
  • ein EBT VX zwischen 400 Mio. € und 475 Mio. € sowie
  • einen leicht über dem Vorjahresniveau liegenden ROCE VX.

Vorbehaltlich einmaliger Ergebniseffekte aus der Kaufpreisallokation dürfte die vollständige Konsolidierung der HKM einen zusätzlichen Ergebnisanteil im Umfang eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf das EBITDA VX beziehungsweise das EBT VX für 2026 haben. Der Aussenumsatz wird sich voraussichtlich um einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag erhöhen. Diese Annahmen sind in der vorstehenden Prognose berücksichtigt. Die Konzernprognose basiert auf bereinigten Steuerungskennzahlen (VX), bei denen Ergebniseffekte aus der Bewertung der Umtauschanleihe in Aktien der Aurubis AG eliminiert werden.

Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG: „Die Entwicklung in den ersten neun Monaten zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Ergebnisse haben sich in allen Geschäftsbereichen verbessert. Dazu hat unser Ergebnisverbesserungsprogramm P28 beigetragen, das sein Gesamtjahresziel bereits nach neun Monaten übertroffen hat. Mit dem vollständigen Erwerb der HKM haben wir einen strategisch wichtigen Schritt für unsere Stahlaktivitäten vollzogen. Wir sichern uns damit langfristig bedeutende Stahlerzeugungskapazitäten und gestalten die Transformation des Standorts hin zu einer CO2-reduzierten Produktion nun aus eigener Verantwortung. Jetzt kommt es darauf an, die Integration erfolgreich umzusetzen und die damit verbundenen Potenziale zu realisieren. Entscheidend ist, dass wir aus einer gestärkten Ausgangsposition in das Geschäftsjahr 2027 gehen. Unsere operative Entwicklung zeigt in die richtige Richtung, und mit CBAM und dem neuen Handelsschutzinstrument haben sich wichtige Rahmenbedingungen für die europäische Stahlindustrie verbessert. Fehlende Wachstumsimpulse und die im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähigen Energiepreise bleiben jedoch grosse Herausforderungen. Trotz dieser Belastungen blicken wir aus heutiger Sicht vorsichtig zuversichtlich auf 2027.“

Wir weisen darauf hin, dass Kriterien des Jahresabschlusses sowie Chancen und Risiken unter anderem aus Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen die Beendigung des Geschäftsjahres 2026 noch erheblich beeinflussen können.

Die vollständige Veröffentlichung zu den Ergebnissen der ersten neun Monate 2026 finden Sie unter https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations/news-publikationen.html.

 

Kontakt:
Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG
Eisenhüttenstrasse 99
38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: ir@salzgitter-ag.de

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Salzgitter Aktiengesellschaft
Eisenhüttenstrasse 99
38239 Salzgitter
Deutschland
Telefon: +49 5341 21-01
Fax: +49 5341 21-2727
E-Mail: info@salzgitter-ag.de
Internet: www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900E12Z6HXIMHFA15
EQS News ID: 2433092

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433092  12.11.2026 CET/CEST

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