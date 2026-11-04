EQS-News: Rubean AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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Rubean AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab



04.11.2026 / 08:59 CET/CEST

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Rubean AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Kapitalerhöhung ausgedehnt

556.333 neue Aktien aus genehmigtem Kapital platziert

Bezugspreis von 4,50 Euro je Aktie

Finanzierung von erheblichen Wachstumschancen

München, den 4. November 2026. Das Fin-Tech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), hat seine Kapitalerhöhung in kurzer Frist erfolgreich abgeschlossen. Der anvisierte Rahmen konnte dabei erhöht werden, denn es wurden 556.333 Aktien platziert. Ursprünglich wurde die Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Aktien vorgesehen. Der Bezugspreis betrug 4,50 Euro je neuer Aktie. Dem Unternehmen fliessen damit gut 2,5 Mio. Euro Barmittel zu.

Die Kapitalerhöhung war im Zuge einer prospektfreien Platzierung unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2025/I umgesetzt worden. Die Kapitalerhöhung wurde von Montega Markets als Sole Bookrunner begleitet. „Das in kurzer Zeit überzeichnete Orderbuch unterstreicht das hohe Investoreninteresse an Rubeans Technologie und Wachstumsperspektiven“, teilte Montega mit. Das bestehende Grundkapital von 4.939.459 Euro steigt auf 5.495.792 Euro.

„Die neuen Mittel dienen uns bei der Wahrnehmung unserer grossen Wachstumschancen“, sagt Rubean-Vorstand Jochen Pielage. „Denn wir können eine deutlich zunehmende Akzeptanz und stark steigende Benutzerzahlen in unseren Zielmärkten Europa und Nord- und Südamerika erwarten“. Die Rubean AG ist inzwischen mit über 20 Finanzdienstleistern und Banken verbunden, die die Bezahlempfangslösung Rubean softPOS ihren Kunden zum Einsatz empfehlen. Die mobile SoftPOS-Lösung von Rubean ermöglicht es Händlern, Transportunternehmen und zahlreichen mobilen Dienstleistern, Kartenzahlungen direkt auf ihren Smartphones oder Tablets zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird.

Über Rubean: Die Rubean AG mit Sitz in München hat eine technologisch und regulatorisch ausgereifte Zahlungsplattform realisiert, die es Händlern, Partnern und Integratoren durch die Rubean SoftPOS APP ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten anzunehmen. Die Plattform ermöglicht es insbesondere verschiedene Banken und Acquirer, lokale und globale Kartensysteme, sowie Unternehmensanwendungen und Mehrwertdienste hochverfügbar, skalierbar und sicher zu nutzen. Nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Rubean Lösung in grossen Installationen täglich im Einsatz und bewährt und tritt in die nächste Phase der Entwicklung und Skalierung ein. Weitere Informationen: www.rubean.com.

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