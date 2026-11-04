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04.11.2026 08:59:33

EQS-News: Rubean AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Rubean
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EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmassnahme
Rubean AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab

04.11.2026 / 08:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Rubean AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab

  • Kapitalerhöhung ausgedehnt
  • 556.333 neue Aktien aus genehmigtem Kapital platziert
  • Bezugspreis von 4,50 Euro je Aktie
  • Finanzierung von erheblichen Wachstumschancen

München, den 4. November 2026. Das Fin-Tech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), hat seine Kapitalerhöhung in kurzer Frist erfolgreich abgeschlossen. Der anvisierte Rahmen konnte dabei erhöht werden, denn es wurden 556.333 Aktien platziert. Ursprünglich wurde die Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Aktien vorgesehen. Der Bezugspreis betrug 4,50 Euro je neuer Aktie. Dem Unternehmen fliessen damit gut 2,5 Mio. Euro Barmittel zu.

Die Kapitalerhöhung war im Zuge einer prospektfreien Platzierung unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2025/I umgesetzt worden. Die Kapitalerhöhung wurde von Montega Markets als Sole Bookrunner begleitet. „Das in kurzer Zeit überzeichnete Orderbuch unterstreicht das hohe Investoreninteresse an Rubeans Technologie und Wachstumsperspektiven“, teilte Montega mit. Das bestehende Grundkapital von 4.939.459 Euro steigt auf 5.495.792 Euro.

„Die neuen Mittel dienen uns bei der Wahrnehmung unserer grossen Wachstumschancen“, sagt Rubean-Vorstand Jochen Pielage. „Denn wir können eine deutlich zunehmende Akzeptanz und stark steigende Benutzerzahlen in unseren Zielmärkten Europa und Nord- und Südamerika erwarten“. Die Rubean AG ist inzwischen mit über 20 Finanzdienstleistern und Banken verbunden, die die Bezahlempfangslösung Rubean softPOS ihren Kunden zum Einsatz empfehlen. Die mobile SoftPOS-Lösung von Rubean ermöglicht es Händlern, Transportunternehmen und zahlreichen mobilen Dienstleistern, Kartenzahlungen direkt auf ihren Smartphones oder Tablets zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird.

Über Rubean: Die Rubean AG mit Sitz in München hat eine technologisch und regulatorisch ausgereifte Zahlungsplattform realisiert, die es Händlern, Partnern und Integratoren durch die Rubean SoftPOS APP ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten anzunehmen. Die Plattform ermöglicht es insbesondere verschiedene Banken und Acquirer, lokale und globale Kartensysteme, sowie Unternehmensanwendungen und Mehrwertdienste hochverfügbar, skalierbar und sicher zu nutzen. Nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Rubean Lösung in grossen Installationen täglich im Einsatz und bewährt und tritt in die nächste Phase der Entwicklung und Skalierung ein. Weitere Informationen: www.rubean.com.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG
Jörg Bretschneider
Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg
+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40
presse@german-communications.com

Jochen Pielage     
Rubean AG     
Kistlerhofstr. 168, D-81379 München 
+49 89 357560    
jochen.pielage@rubean.com


04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rubean AG
Kistlerhofstr. 168
81379 München
Deutschland
Telefon: 089-357560
Fax: 089-35756111
E-Mail: info@rubean.com
Internet: www.rubean.com
ISIN: DE0005120802
WKN: 512080
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200FE9HIZMPWLOP18
EQS News ID: 2427968

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2427968  04.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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