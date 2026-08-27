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27.08.2026 11:25:23

EQS-News: Rocket Factory Augsburg unterzeichnet Vertrag mit ESA im Rahmen der European Launcher Challenge

OHB
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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges
Rocket Factory Augsburg unterzeichnet Vertrag mit ESA im Rahmen der European Launcher Challenge

27.08.2026 / 11:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Augsburg / Bremen, 27. August 2026.  Rocket Factory Augsburg (RFA) hat einen Vertrag mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA im Rahmen der European Launcher Challenge (ELC) unterzeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den ausgewählten europäischen Trägerraketenanbietern, die in der zweiten Vergaberunde des Programms berücksichtigt werden. Bereits im Juli 2025 hatte die ESA die RFA als einen von fünf Finalisten für die zweite Phase ausgewählt. 

„Ich freue mich sehr für das gesamte Team der Rocket Factory, und ich bin stolz auf die Vertragsunterschrift. Die European Launcher Challenge öffnet ein neues Kapitel in Europas Raumfahrtambitionen und fördert den Wettbewerb im Raketensektor. Dass die RFA erfolgreich in die zweite Runde gekommen ist, ist der Lohn für die harte Arbeit, die in Augsburg in den vergangenen Jahren mit grossem Engagement, technischer Exzellenz und viel Durchhaltevermögen an der Entwicklung eines wettbewerbsfähigen europäischen Trägersystems geleistet wurde“, sagte Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE.

OHB ist als strategischer Investor an RFA beteiligt.

Die European Launcher Challenge ist eine Initiative der ESA zur Stärkung der europäischen Startkapazitäten. Ziel des Programms ist es, den Wettbewerb im europäischen Trägerraketenmarkt zu fördern, die Zahl verfügbarer Startdienstleister zu erhöhen und den unabhängigen Zugang Europas zum Weltraum langfristig zu sichern. Um diese Ziele zu erreichen, ermöglicht die European Launcher Challenge Unternehmen den Zugang zu ESA-Unterstützung für die Einführung und Weiterentwicklung neuer Startdienstleistungen.

Der nun unterzeichnete Vertrag läuft planmässig bis Mitte 2029. Im Fokus stehen die Weiterentwicklung der Trägerrakete RFA ONE Block 2, der Ausbau der erforderlichen Bodeninfrastruktur sowie die Vorbereitung einer skalierbaren Serienfertigung.

„Ein unabhängiger und wettbewerbsfähiger Zugang zum Weltraum ist eine zentrale Voraussetzung für technologische Souveränität, wirtschaftliche Stärke und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit. Wir setzen uns seit vielen Jahren für den Ausbau europäischer Raumfahrtfähigkeiten sowie unabhängiger Startkapazitäten und Infrastruktur ein. Wir steuern aus der OHB-Gruppe schon den grössten Arbeitsanteil an Europas aktuellem Schwerlastträger Ariane 6 bei und wir entwickeln Startplatzinfrastrukturen an Land und von mobilen maritimen Startplattformen“, so Fuchs weiter. „Wenn es um Europas unabhängigen Zugang zum All geht, sind die Kompetenzen bei OHB heute unabdingbar.“

Für RFA stellt der Vertrag einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur weiteren Industrialisierung und technologischen Reife des Trägersystems dar. Das Unternehmen will damit die Voraussetzungen schaffen, künftig regelmässig und kosteneffizient Satellitenmissionen von europäischen Startplätzen aus in den Orbit zu bringen und einen Beitrag zur unabhängigen europäischen Raumfahrtinfrastruktur zu leisten.
Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
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28359 Bremen
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WKN: 593612
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Y9EA2FRAPKRQ70
EQS News ID: 2389716

 
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2389716  27.08.2026 CET/CEST

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