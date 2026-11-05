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05.11.2026 07:00:15

EQS-News: Ringmetall steigert Konzernumsatz und Ergebnis nach neun Monaten – Geschäftsbereich Liner wächst um über 20 Prozent

Ringmetall Aktiengesellschaft
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EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Ringmetall steigert Konzernumsatz und Ergebnis nach neun Monaten – Geschäftsbereich Liner wächst um über 20 Prozent

05.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ringmetall steigert Konzernumsatz und Ergebnis nach neun Monaten – Geschäftsbereich Liner wächst um über 20 Prozent

  • Konzernumsatz steigt um 7,2 Prozent auf 156,7 Mio. EUR (9M 2025: 146,1 Mio. EUR)
  • EBITDA wächst überproportional um 15,7 Prozent auf 21,7 Mio. EUR (9M 2025: 18,8 Mio. EUR); EBITDA-Marge (auf Gesamtleistung) verbessert sich auf 13,8 Prozent (9M 2025: 12,8 Prozent)
  • Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

München, 5. November 2026 – Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, gibt heute ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 bekannt. Die Ringmetall Gruppe hat Umsatz und Ergebnis im Berichtszeitraum abermals gesteigert. Wesentlicher Wachstumstreiber war der Geschäftsbereich Liner.

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 7,2 Prozent auf 156,7 Mio. EUR (9M 2025: 146,1 Mio. EUR). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den im Geschäftsbereich Liner getätigten Akquisitionen sowie aus dem organischen Wachstum dieses Geschäftsbereichs. Im Geschäftsbereich Verschlusssysteme lag der Umsatz hingegen leicht unter dem Vorjahresniveau. Der Rohertrag wuchs um 8,1 Prozent auf 84,8 Mio. EUR (9M 2025: 78,4 Mio. EUR).

Das EBITDA legte überproportional um 15,7 Prozent auf 21,7 Mio. EUR zu (9M 2025: 18,8 Mio. EUR). Das EBIT stieg um 13,5 Prozent auf 12,3 Mio. EUR (9M 2025: 10,8 Mio. EUR).

IFRS, in TEUR 9M 2026 9M 2025 ? (abs.) ? (%)
Umsatzerlöse 156.690 146.107 10.583 7,2%
Gesamtleistung (GL) 156.897 146.598 10.299 7,0%
Rohertrag 84.770 78.428 6.342 8,1%
Rohertragsmarge (auf GL) 54,0% 53,5%    
EBITDA 21.712 18.762 2.950 15,7%
EBITDA-Marge (auf GL) 13,8% 12,8%    
EBIT 12.309 10.847 1.462 13,5%
EBIT-Marge (auf GL) 7,8% 7,4%    

Geschäftsbereich Verschlusssysteme

Im Geschäftsbereich Verschlusssysteme ging der Umsatz um 2,3 Prozent auf 85,0 Mio. EUR zurück (9M 2025: 87,0 Mio. EUR). Durch gezielte Effizienzsteigerungen und weitere Kostenoptimierungen blieb das EBITDA mit 14,7 Mio. EUR nahezu stabil (9M 2025: 14,8 Mio. EUR).

IFRS, in TEUR 9M 2026 9M 2025 ? (abs.) ? (%)
Umsatzerlöse 85.004 86.967 -1.963 -2,3%
Gesamtleistung (GL) 85.673 87.074 -1.401 -1,6%
Rohertrag 42.454 43.448 -994 -2,3%
Rohertragsmarge (auf GL) 49,6% 49,9%    
EBITDA 14.739 14.767 -28 -0,2%
EBITDA-Marge (auf GL) 17,2% 17,0%    

Geschäftsbereich Liner

Der Geschäftsbereich Liner steigerte seinen Umsatz um 21,2 Prozent auf 71,7 Mio. EUR (9M 2025: 59,1 Mio. EUR). Neben den Akquisitionen trug auch organisches Wachstum mit höheren Absatzvolumina zum Anstieg bei. Das EBITDA stieg überproportional um 31,6 Prozent auf 12,4 Mio. EUR (9M 2025: 9,4 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge (auf GL) verbesserte sich deutlich auf 17,3 Prozent (9M 2025: 15,8 Prozent).

IFRS, in TEUR 9M 2026 9M 2025 ? (abs.) ? (%)
Umsatzerlöse 71.686 59.140 12.546 21,2%
Gesamtleistung (GL) 71.224 59.524 11.700 19,7%
Rohertrag 42.316 34.981 7.335 21,0%
Rohertragsmarge (auf GL) 59,4% 58,8%    
EBITDA 12.350 9.381 2.969 31,6%
EBITDA-Marge (auf GL) 17,3% 15,8%    

Buy-and-Build-Strategie als Wachstumsmotor

„Die ersten neun Monate zeigen, dass sich unsere Buy-and-Build-Strategie auszahlt. Die Zukäufe im Geschäftsbereich Liner haben sich gut in die Ringmetall Gruppe eingefügt und tragen bereits spürbar zu Wachstum und Profitabilität bei. Auch organisch hat sich der Geschäftsbereich Liner positiv entwickelt. Wir werden diesen Weg diszipliniert fortsetzen und unser Portfolio weiterhin gezielt durch passende Akquisitionen stärken“, erläutert Christoph Petri, Co-CEO der Ringmetall SE.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Auf Basis des Geschäftsverlaufs in den ersten neun Monaten bestätigt der Vorstand seine mit den Halbjahreszahlen konkretisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet werden unverändert ein Konzernumsatz in einer Bandbreite von 195 bis 210 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen 23 und 28 Mio. EUR. Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise zugrunde. Effekte aus der Akquisition von Rapak sowie aus möglichen weiteren Akquisitionen im Jahr 2026 sind in dieser Prognose nicht enthalten.

Der Vorstand der Ringmetall SE lädt Analysten und institutionelle Investoren am 5. November 2026 um 10:00 Uhr (MEZ) zu einem Earnings Call zu den Neunmonatszahlen auf der Plattform Airtime (www.appairtime.com) ein.

Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Kontakt:
David Stakemeier
Ringmetall SE
Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0
E-Mail: ir@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer in der chemischen, pharmazeutischen sowie der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien, Italien, Polen, der Türkei, den Niederlanden, Finnland, China sowie den USA und Südafrika vertreten.


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ringmetall SE
Innere Wiener Str. 9
81667 München
Deutschland
Telefon: 089 / 45 22 098 - 0
Fax: 089 / 45 22 098 - 22
E-Mail: info@ringmetall.de
Internet: www.ringmetall.de
ISIN: DE000A3E5E55
WKN: A3E5E5
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912001LS9HMTYQODO63
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2428600  05.11.2026 CET/CEST

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