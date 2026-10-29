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29.10.2026 14:00:04

EQS-News: Ringmetall kauft Rapak und tritt in den nordamerikanischen Bag-in-Box-Markt ein

Ringmetall Aktiengesellschaft
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EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Ringmetall kauft Rapak und tritt in den nordamerikanischen Bag-in-Box-Markt ein

29.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ringmetall kauft Rapak und tritt in den nordamerikanischen Bag-in-Box-Markt ein

  • Erwerb der Rapak, LLC mit Standorten in Indianapolis, IN und Woodridge, IL; Closing für den 2. November geplant
  • Rapak produziert Bag-in-Box-Verpackungen für Lebensmittel, Getränke und industrielle Flüssigkeiten sowie die zugehörigen Abfüllanlagen
  • Ringmetall wird zum viertgrössten Bag-in-Box-Hersteller weltweit

München, 29. Oktober 2026 – Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat sich auf den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Rapak, LLC mit Sitz in Woodridge, IL, USA, geeinigt. Der Vollzug (Closing) ist für den 2. November 2026 vorgesehen. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Mit der Akquisition tritt Ringmetall in den Bag-in-Box-Markt in Nordamerika ein und stärkt zugleich den Geschäftsbereich Liner.

Rapak ist ein Produzent von Bag-in-Box-Verpackungen für flüssige Lebensmittel, Getränke und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist an den zwei Standorten Indianapolis, IN und Woodridge, IL tätig und produziert flexible Bag-in-Box-Beutel und Abfüllanlagen. Rapak erwirtschaftet mit rund 50 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 20 Mio. USD.

Rapak ergänzt das bestehende Liner-Portfolio der Ringmetall Gruppe in Nordamerika um Bag-in-Box-Systeme und die passende Abfülltechnik und stärkt damit die Positionierung der Ringmetall Gruppe im wachsenden Bag-in-Box-Markt in den USA. Mit dem Erwerb wird Ringmetall nach eigener Einschätzung zum viertgrössten Hersteller von Bag-in-Box-Systemen weltweit.

Darüber hinaus bestehen Synergiepotenziale, die im Zuge der Integration realisiert werden sollen. Aus diesen Synergien ergibt sich für Rapak ein zusätzliches Ergebnispotenzial. Die Finanzierung der Akquisition erfolgt über eigene Mittel und freie vereinbarte Kreditlinien.

„Die Übernahme von Rapak ist nach Makplast, der Thermoforming-Sparte von New England Plastics und Vinbag bereits der vierte Zukauf in diesem Jahr und zeigt, wie konsequent wir unsere Buy and Build-Strategie umsetzen”, erklärt Christoph Petri, Co-CEO der Ringmetall SE. „Dass wir in dieser Taktung akquirieren können, verdanken wir unserer Integrationsstärke: Wir binden neue Gesellschaften zügig in die Strukturen der Ringmetall Gruppe ein und heben die vorhandenen Synergien, ohne das operative Geschäft zu vernachlässigen. Mit dem etablierten Bag-in-Box-Produzenten Rapak eröffnen wir uns nun den wachsenden nordamerikanischen Bag-in-Box-Markt und ergänzen unser Liner-Angebot in den USA um einen wichtigen Baustein.”

Die Integration der erworbenen Gesellschaft in den Ringmetall Konzern wird zeitnah nach dem Vollzug der Transaktion erfolgen.

Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

 

Kontakt:

David Stakemeier
Ringmetall SE
Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0
E-Mail: ir@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer in der chemischen, pharmazeutischen sowie der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien, Italien, Polen, der Türkei, den Niederlanden, Finnland sowie China, den USA und Südafrika vertreten.


29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ringmetall SE
Innere Wiener Str. 9
81667 München
Deutschland
Telefon: 089 / 45 22 098 - 0
Fax: 089 / 45 22 098 - 22
E-Mail: info@ringmetall.de
Internet: www.ringmetall.de
ISIN: DE000A3E5E55
WKN: A3E5E5
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912001LS9HMTYQODO63
EQS News ID: 2423966

 
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2423966  29.10.2026 CET/CEST

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